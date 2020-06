Las joyas del mercado en la Euroliga para el Valencia Basket

El mercado de cara a la próxima temporada ha comenzado a moverse en la Euroliga. No olvidemos que hay equipos que ya no van a competir en la presente temporada y ya han comenzado directamente a planificar el próximo curso una vez confirmado que en el máximo torneo continental repetirán los mismo 18 equipos que esta campaña.

El Valencia Basket no se está quedando atrás y también está moviendo sus fichas, aunque con el hándicap de que hasta que no termine su participación en la Fase Final de la ACB que se disputará en Valencia no puede abordar al cien por cien lo que será el próximo proyecto.

Un proyecto donde lo primero que habrá que clarificar serán las renovaciones, comenzando por la del entrenador Jaume Ponsarnau, y siguiendo por los jugadores que acaban contrato como son Jordan Loyd, Maurice Ndour, Louis Labeyrie, Sam Van Rossom, Mike Tobey, Fernando San Emeterio y Aaron Doornekamp. Eso sin olvidar al australiano Brock Motum, sobre el que existe una opción pero todo apunta que no continuará, y Alberto Abalde, sobre el que el club si ejecutará la opción de un año más que tiene para ampliar su contrato.

Una vez resuelto todo esto, y que es algo que desde el Valencia Basket tienen ya cuanto menos perfilado, llegarán los refuerzos para intentar subir un escalón en Europa la próxima temporada. La ocasión, después de todo lo sucedido con la pandemia del coronavirus, se presenta propicia en el mercado. Al Valencia Basket se le mira ya con otros ojos y son muchos los jugadores que, tras la incertidumbre vivida en los últimos meses, ven en la entidad valenciana un destino más que apetecible.

La solidez, solvencia y seriedad del proyecto, unido a un presupuesto que sin tener que necesariamente aumentar va a ser más competitivo que en anteriores ediciones, convierten al Valencia Basket en un club muy a tener en cuenta para los grandes jugadores que acaban contrato este verano en la Euroliga De acuerdo con la información que aporta el portal eurohoops.net es el caso, por ejemplo, de hombres como Alexey Shved, Derrick Williams, Greg Monroe, Gustavo Ayón, Devin Booker o Trey Thompkins.

Nombres muy reconocibles pero ni de lejos únicos que ofrece un mercado con numerosas alternativas de jugadores Top que llegarían libres. Jock Landale, Lorenzo Brown, Martin Hermannsson, Tarick Black, Alec Peters, Amadeo Della Valle, Kevin Punter, Anthony Hill, Adreian Payne, Nikola Kalinic, Billy Baron, Tyler Cavanaugh o Tonye Jekiri son otros ejemplos.

También acaban contrato los extaronja Nemanja Nedovic o Tibor Pleiss, aunque su regreso parece poco probable, así como Kevin Pangos en el FC Barcelona y por cuya situación los taronja se han interesado aún a pesar de no haber podido competir en la actual la temporada.

Otro nombre propio es el de Janis Strelnieks, al que aunque le resta una temporada más en el CSKA Moscú todo hace indicar que no continuará en el conjunto ruso, lo mismo que Pau Ribas en el FC Barcelona pues apenas cuenta para Svetislav Pesic. El Joventut de Badalona podría ser su destino si finalmente sale del Palau.

Otros nombres propios en la agenda de futuribles taronja, como ya apuntaron desde @rumoresbasket, son los aleros Aaron White y Jonathan Barreiro.

