Un 'superquinteto' para la historia del Valencia Basket

Estas semanas de confinamiento y de ausencia de actividad competitiva han permitido poner en marcha desde nuestro periódico una importante iniciativa en la que nuestros lectores y todos nuestros aficionados han podido elegir al 'Mejor Quinteto' de la historia del Valencia Basket.

A través de nuestra página web, durante los últimos días han sido miles y miles los internautas que han ido dando su opinión en cada una de las posiciones, además de la de entrenador. El resultado ha sido un 'cinco' de auténtico lujo en el que figura Nacho Rodilla como base, Rafa Martínez en el puesto de escolta, Fernando San Emeterio de alero, Bernard Hopkins en la posición de ala-pívot, y como pívot Bojan Dubljevic. Curiosamente, tres de los cinco jugadores escogidos continúan en activo, de los cuales dos todavía visten la elástica taronja.

Se trata de Fernando San Emeterio y Bojan Dubljevic, actual capitán del equipo. Precisamente, el montenegrino destacó que le había felicitado «mucha gente» por el reconocimiento y que estaba «muy orgulloso, para mí es algo increíble, pero no por ello voy a parar ahora. Voy a continuar trabajando para ser mejor cada día, quiero ayudar y ganar más títulos con el Valencia Basket. Eso es muy importante».

El pívot balcánico superó a Fabricio Oberto, Dejan Tomasevic, Brad Branson, Serhiy Lishchuk y Tanoka Beard con un 63% de los votos –1484 de un total de 2370–, algo que no terminaba de creerse cuando recibió la noticia. «La competencia era muy dura. Son todos jugadores increíbles, de los mejores pívots que han jugado en Europa. No sé por qué la gente me ha votado tanto a mí, no me lo podía creer teniendo a estos rivales. Algo habré hecho bien», confesó a SUPER.

Esta elección, además, sirve para confirmarle que «los aficionados y la gente me quieren mucho en Valencia, pero yo también a ellos. Es algo recíproco». Tal vez por este motivo siempre ha dicho que se «quería quedar en Valencia. Y no son sólo palabras, son hechos. Eso es lo mejor de todo. Estoy muy feliz aquí, todos lo saben, para mí es un sueño estar aquí». Tanto que su «idea ahora mismo es retirarme en el Valencia Basket».

Su renovación hasta 2023 es el mejor ejemplo. Algo que le permitirá estrenar el nuevo pabellón. «Ojalá pueda jugar en el Valencia Arena. Si todo va bien al menos lo haré durante una temporada seguro», confirmó el jugador balcánico.

El otro jugador todavía en activo en el Valencia Basket es Fernando San Emeterio, ganador como mejor alero con un 31% de los votos emitidos –978 de los 3.199 computados–. El cántabro se impuso en la votación a históricos como Aaron Swinson, Romain Sato, Johnny Rogers, Antoine Rigaudeau y Víctor Claver. «Estoy muy agradecido, la verdad es que me ha hecho mucha ilusión estar en este cinco histórico. Es un orgullo formar parte de él», señaló el 'tres' taronja.

Por cierto que, tras echar un vistazo al quinteto, San Emeterio quiso destacar que de todos «el único con el que no he jugado es con Nacho Rodilla. Por fin voy a poder jugar con él, ojalá podamos hacer un partidito o algo así juntos», señaló poniendo una nota de humor.

El tercer jugador que forma parte de este 'cinco' ya mítico y que todavía está en activo es Rafa Martínez. Ya no en el Valencia Basket pues es el actual capitán del Retabet Bilbao Basket, aunque su huella entre los aficionados de La Fonteta es imborrable. Once temporadas y cinco títulos como taronja le contemplan.

«Nunca hubiera imaginado algo así, y más estando todavía en activo como jugador profesional. Esto confirma lo que siempre he dicho, que siempre me he sentido muy querido en la ciudad y en el pabellón. Estoy muy orgulloso por el hecho de que en la opinión de los aficionados deba estar en ese quinteto histórico del club», agradeció con humildad el mejor escolta de la historia del Valencia Basket.

Además, no hay que olvidar que en la votación superó a otra leyenda del club como Víctor Luengo, cuyo dorsal número 15 cuelga retirado en lo alto de La Fonteta. «Superarle en la votación es increíble, un orgullo enorme. Siempre me he fijado en jugadores de la casa, que han llegado desde la cantera, identificados con el equipo y con un recorrido largo. Lo hacía en Manresa y también en el Valencia Basket. Es el caso de Luengo, que para mí ha sido un ejemplo a seguir» , admitió el internacional español, que superó de manera arrolladora a todos sus rivales con un 74% de los votos –1450 de los 1956 emitidos–.

Por último, completan el quinteto dos jugadores que ya han colgado las zapatillas. Por un lado Nacho Rodilla y por otro Bernard Hopkins. El ala-pívot de Baltimore se impuso en la votación a hombres de enorme talento y calidad como Justin Doellman, Will Thomas, Dusko Savanovic, Matt Nielsen y Florent Pietrus. Sobre el recayó un 46% de los votos, o lo que es lo mismo, 1126 votos de los 2439 contabilizados para esta posición.

«Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a Juan Roig, y a los directivos, entrenadores y jugadores con los que he estado en el Valencia Basket, además de a todo el equipo por darme la oportunidad de estar ahi?», indicó el de Baltimore, para el que los aficionados tienen una mención al margen. «Los aficionados en Valencia son SUPER aficionados. Quiero darles las gracias por esos cinco an?os increíbles en el equipo. Realmente me sentí como en casa», destacó el norteamericano, para el que «Valencia siempre tendra? un sitio especial en mi corazo?n».

Por último toca hablar del director de la orquesta, el único valenciano que ha entrado en el quinteto ideal del Valencia Basket. Todo un emblema, un ícono que cuelga de La Fonteta al lado del dorsal 15 de Víctor Luengo y los siete títulos conquistados por la entidad en estos 34 años de historia. Es Nacho Rodilla, el eterno 11 bajo cuya batuta el Valencia Basket pasó de la Liga EBA a conquistar el primer título continental de su historia. La ULEB Cup de 2003.

«Para mí este es un grandísimo reconocimiento. Hay cosas que te quedan en el recuerdo como son los títulos, pero este reconocimiento también. Que la afición reconozca lo que has hecho por delante de jugadores de tan alto nivel es un orgullo y para decirlo bien alto», destacó el edetano, para el que sus competidores en el puesto de '1' -Nando De Colo, Sam Van Rossom, Guillem Vives, Antoine Diot y Salva Díez– «son todos grandísimos jugadores que han dado muchísimo al Valencia Basket».

«Mi temor era un poco que muchos de estos jugadores están jugando en la actualidad y pensaba que sería difícil batirles porque sus actuaciones son más recientes. La competencia ha sido muy grande y eso me hace estar aún más orgulloso porque demuestra el gran valor que tiene», concluyó Rodilla, que se impuso al resto de bases con un 51% de los votos – 1332 de los más de 2.600 registrados–.