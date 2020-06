Bojan Dubljevic: "Queremos ganar muchas más ligas"

Son ya muchas semanas entrenando primero solos en sus domicilios, y luego de manera escalonada en las diferentes instalaciones. Hay ganas de baloncesto, de jugar partidos, sobre todo entre los jugadores de cara a esta Fase Final de la Liga Endesa que arranca este miércoles.

"Esperamos que empiecen ya los partidos, estamos todos supermotivados, con ganas de empezar el torneo", confesó Bojan Dubljevic, para el que está competición es "muy importante porque se juega en Valencia".

No obstante, reconoció ante los medios de comunicación que es un "torneo especial porque se juega sin afición, en poco tiempo son muchos partidos y venímos de una situación que no entrenar mucho juntos y estar solos en casa unos meses€ Ahora todos pueden ganar a todos y no hay ningún favorito".

Es por ello que insistió en que no hay ningún equipo más temible que otro pues rival pues "por esta situación y por no jugar en mucho tiempo partidos, todos pueden ganar a todos", aunque matizó finalmente que "los más favoritos son el Real Madrid y el Barcelona, es lo típico".

En el caso del Valencia Basket, eso sí, dejó claro que quieren "ganar muchas más ligas, pero vamos a ver si podemos este año por esta situación especial". Y es que, a su juicio, "nosotros jugamos mejor con la afición, es nuestro sexto jugador, a puerta cerrada será muy difícil, da igual si jugamos en Valencia o en otro sitio. Es bueno el hecho de que conocemos las canastas mejor que otros, pero cuando mejor jugamos en con nuestra afición".



Con la grada vacía, y tras la experiencia ante el Armani Milán en la Euroliga, destaca que los partidos son "más como un entrenamiento que un partido, será muy duro, estamos poco acostumbrados a eso y nos harán falta algunos partidos para mejorar". Por este motivo "la concentración es muy importante para este torneo. Físicamente creo que hemos entrenado suficiente y no va a faltar seguro", al tiempo que resaltó que "todo empezará con un ritmo alto pero después veremos".

Cuestionado por una visible pérdida de kilos, subrayó que "siempre estoy delgado. Llevamos dos o tres meses entrenando mucho, no hemos parado aunque no fuéramos al pabellón ni hicieramos baloncesto. Pero teníamos muchas cosas en casa y trabajamos para estar todos preparados".

Por último, el pívot montenegrino no se mostró nada preocupado por la seguridad de los equipos respecto a la pandemia del coronavirus durante el torneo pues "el Valencia Basket está a un nivel top, es increíble junto a la ACB. Por eso no estamos preocupados, estamos seguros".

Además, también explicó que las muchas horas libres en el hotel las dedican básicamente a jugar a la "play-station, ver películas, series, y así matamos el tiempo. Pero también hay pin-pon, cafetería para reunirnos y hablar un poco. Más o menos es eso".

También te puede interesar: Miki Vukovic: "El gran favorito al título es el Valencia Basket"