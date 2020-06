Lorena Segura : "Subir al primer equipo ha sido el mejor regalo de mi vida"

La escolta Lorena Segura reconoció que cuando le comunicaron que ascendía al primer equipo de Valencia Basket Femenino apenas unas horas antes de cumplir los 20 años fue posiblemente el mejor regalo de su vida y comentó que está "deseando que empiece la temporada".

"Es fácilmente imaginable la alegría que me llevé cuando me comunicaron la noticia; además, me lo transmitieron horas antes de cumplir los 20 años. Ha sido, posiblemente el mejor regalo de mi vida", dijo Lorena en unas declaraciones en el sitio web del Proyecto FER del que forma parte.

La jugadora valenciana explicó que compartir equipo con compañeras como Raquel Carrera, Leticia Romero, Queralt Casas o Laura Gil "me genera una ilusión enorme" y señaló que está "muy contenta y espero devolver al club la confianza que ha depositado en mí al darme esta enorme oportunidad".

La escolta valenciana ha pertenecido a la escuela del Valencia Basket durante los últimos 6 años y el pasado 23 de marzo debutó con el primer equipo ante el Araski de Vitoria y, por tanto, accedió al "Mur dels Somnis", el panel de L'Alqueria del Basket en el que figuran todos los jugadores formados en la cantera y que han disfrutado de minutos en el primer equipo.

Lorena Segura debía haber jugado este verano Campeonato de Europa sub-20 con la selección española, pero la pandemia frustró sus aspiraciones y ahora solo tiene por delante el reto de debutar con la selección absoluta.

"En teoría, ya no hay selecciones inferiores con las que jugar. Si quiero volver a un combinado nacional, ya debe ser el absoluto. Ahora bien, vamos a ver si el próximo verano programan, de forma excepcional, y por lo acontecido este año, un Europeo sub-21", explicó la deportista FER.