Alberto Abalde: "Hemos ganado y ahora, a por el siguiente"

Alberto Abalde, que ha liderado este miércoles la victoria del Valencia Basket ante el MoraBanc Andorra en el debut taronja en la Fase Final de la Liga ACB, valoraba así un encuentro que su equipo tenía controlado pero que tuvo que apretar el acelerador para evitar sorpresas: "El MoraBanc es un quipo que juega a un ritmo alto y que siempre lucha hasta el final. Lo teníamos claro pero hemos sido consistentes cuando ellos han apretado y se han llegado a acercar a 1 punto".

Para el jugador del Valencia Basket, el equipo logró el objetivo ante el Andorra, debutar con victoria "y tratar de encontrar de nuevo las sensaciones sobre todo jugando en casa. Hemos ganado, estamos contentos y ahora, a por el siguiente".

Abalde, que permaneció en pista 26 minutos, se mostró muy certero en el tiro con un 100% de acierto en el tiro de 2 y con 2 de 3 en triples y 3 de 4 en tiros de dos: "físicamnte me he encontrado bien pero al principo he salido de titular, y es cierto que los primeros 5 miutos creía que tenía que ir al banquillo ya. Después de la segunda rotación, ya mucho mejor. Estoy seguro de que a medida que juguemos más partidos, iremos cogiendo ritmo y nos sentiremos mejor en la cancha".