Ponsarnau: "A Dubjlevic le hemos dado minutos como inversión"

Tras superar al MoraBanc Andorra en su debut en la Fase Final de la Liga Endesa, el técnico del Valencia Basket, Jaume Ponsarnau, se mostró satisfecho aunque reconoce que a su equipo aún le falta coger el ritmo de competición: "hemos empezado el partido con ímpetu intentando buscar un ritmo competitivo alto y en el primer tramo hemos encontrado buenas sensaciones defensivas. Hemos corrido, teníamos claro el juego que debíamos hacer".

Un buen comienzo de juego que se vio afcetado con los inevitables cambios: "Al mover el banquillo han entrando jugadores que aún les falta un poco. Eso unido a que ellos han estado más acertados, ha hecho que el Andorra haya igualado el partido. Ponsarnau reconoce que el Valencia Basket pecó en algunos momentos de incosistencia. Nuestro mayor lastre han sido las perdidas".

Tras el descanso, el técnico catalán reconduzco la situación y el Valencia Basket volvió a llevar las riedas del encuentro: "hemos tenindo buenas sensaciones en segunda parte, tirando de los jugadores que están más conectados al partido pero de nuevo, al mover al equipo,ha vuelto también la incosistencia en nuestro juego, algo que ellos han aprovechado para meterse en el partido poligrosamente. Han llegado a recortar hasta estar sólo 1 punto por detrás. En ese momento, hemos mantenido la calma para volver a encarrilar el partido. Hemos entendio el mal momento, el equipo lo ha entendido bien, con las ideas claras. Con la aportación de los jugadores más enchufados y con un buen ataque y una buena defensa, hemos logrado ganar".

En definitiva, las conclusione de Jaume Ponsarnau tras su debut en la Fase Final son: "Qu esto no ha hecho más que empezar y que hay que seguir cogiendo ritmo". En este sentido, sobre la no participación en el ecuentro de Marinkovic, Ponsarnau comentó: "Hoy hemos decidido aue sean 10 los jugadores que entren en juego pero el próximo día serán estos o otros. Vanjia está dejando buena sesación en los entrenamientos y seguro que es un jugador que nos ayudará en próximos partidos".

Menos optimista se mostró el técnico respecto a Ndour: "no está para ayudar, por lo que hemos visto en los entrenamientos". También reconoció que Dubjlevic está aún lejos de su mejor nivel: "no está bien, ha tenido problemas en los entrenamientos y aún no ha podido coger el ritmo. Hoy ha estado en la cancha más minutos de los que le convenía al equipo pero para nosotros, dar minutos a Dubljevic es una inversión".

Sobre el próximo partido ante el Casademont Zaragoza el sábado a las 21:30 horas, Ponsarnau comentó que espera un rival difícil: "Seguro que será un equipo valiente y con espírito, un equipo que defiende muy bien el balón y que durante toda la temporada ha tenido protagonistas aleatorios.