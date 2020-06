Van Rossom: "Ante el Zaragoza no hay claves"

Tras la importante victoria en la primera jornada ante el MoraBanc Andorra, el Valencia Basket se enfrenta este sábado -consulta aquí calendarios, horarios y televisión- al Casademont Zaragoza. El base taronja, Sam Van Rossom, explicó ante los medios de comunicación sus sensaciones tras el estreno en la Fase Final ACB, así como sus impresiones de cara al segundo choque para los taronja.

"Por ser el primer partido, no estuvo tan mal. Nos costó un poco, hay algún jugador que no está al cien por cien pero que está dando todo para jugar y aportar cosas al equipo. Estoy contento con el resultado, ahora a por el otro partido", aseguró el belga, para el que hay un aspecto clave que deben mejorar de cara al envite ante el cuadro aragonés.

"La consistencia en el juego, aunque es algo normal lo que está pasando. Tenemos minutos muy buenos y otros muy malos porque es el primer partido que hemos jugado tras tres meses. Es lo que más nos falta. Podemos mejorar otras cosas en el juego ofensivo y defensivo, pero la consistencia ojalá lo hagamos lo antes posible", destacó el jugador taronja.

En cuanto a jugar en un ambiente tan frío, con La Fonteta vacía, bromeó con el hecho de que "sudé mucho y hacía mucho calor" aunque reconoció que "el ambiente es diferente".

"Una vez estás jugando te centras en el juego y te olvidas de que no hay gente. Es menos divertido, pero es lo que hay y hay que intentar superarlo. Centrarnos en el juego y en el partido puede ayudarnos mucho", subrayó, antes de admitir que se vio "raro" en el banquillo visitante. "Es la primera vez que me pasaba en La Fonteta", explicó.



Van Rossom, que ante el MoraBanc Andorra disputó casi 23 minutos, no ve demasiado problema en la sobrecarga de minutos y aseguró que de cara al tramo final de esta Fase Final "llegar, llegaremos". "Es una competición como de selecciones. Tenemos esa experiencia y claro que puedes llegar. Nos falta ritmo tras tres meses sin competir, pero con esfuerzo intentaremos llegar bien", continuó.

Respecto al encuentro ante el Casademont Zargoza confirmó que habían "visto un poco de su partido" y que "juegan con mucho ritmo. Juegan muy físico tanto en ataque y defensa".

Pese a ello, matizó que "claves no hay, hay hacer las cosas muy bien y ya está. El scouting ahora está ayudando un poco menos, los equipos han cambiado cosas y tenemos menos tiempo para trabajar táctico. La intensidad debe estar ahí y centrarnos en nuestras cosas".

Por último, y sobre el pronto inicio de las obras del Valencia Arena, señaló que "el nuevo pabellón pinta espectacular. Va a ser uno de los mejores en Europa, si no el mejor. Seguro que llegarán eventos a Valencia que antes no llegaban como la Copa del Rey, Final Four de la Euroliga€ Es algo muy bonito para la ciudad y ojalá celebremos allí muchos eventos".

