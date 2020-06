Laso: "No hay margen de error ante el Valencia BC"

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, lamentó la derrota encajada este sábado ante el San Pablo Burgos (87-83) en la segunda jornada de la fase final de la Liga Endesa y afirmó que están "obligados a ganar los tres partidos que faltan" si quieren seguir con vida en las semifinales del torneo.

"Han jugado más concentrados que nosotros. Creo que ese es el resumen. Hicimos un buen comienzo, pero luego fuimos poco consistentes. Entraron rápido en el partido y a partir de ahí hemos ido a tirones, no dominamos el rebote ofensivo y teníamos la sensación de que íbamos a llegar, pero nunca llegamos. Hemos tenido poca estabilidad en el juego", dijo en rueda de prensa.

"Este torneo es una gran oportunidad para los 12 equipos, y para el Burgos también, por supuesto. Hay muchísima igualdad a un partido y el Burgos ha estado mejor que nosotros y ha merecido la victoria. Nosotros no tuvimos solidez ni defensiva, ni ofensivamente. Hemos trabajado poco en defensa y nos faltó mucha continuidad", admitió.

Laso pidió a sus jugadores "pasar página y darle la vuelta" a esta situación. "Si queremos entrar en semifinales no nos queda otra que ganar los tres partidos que faltan. Ya no hay margen de error. Si echas cuentas, la clasificación nos obliga a no fallar. No podemos cometer tantos errores", añadió el técnico vitoriano.

Por último, Laso dijo que el partido de este lunes frente al Valencia Basket será "como todos, muy difícil". "Igual que el del Gran Canaria y el del Burgos. Está todo muy abierto y es un grupo muy complicado a un partido. No podemos más que centrarnos en el Valencia", finalizó Laso.

