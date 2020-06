Facundo Campazzo: "El Valencia Basket tiene grandes jugadores"

Facundo Campazzo, base argentino del Real Madrid, reconoció que no podían "pensar más allá del Valencia" y puso el acento en "la intensidad y actitud" de su equipo para clasificarse para las semifinales. "Nos quedan tres finales, sin duda, pero no podemos pensar más allá del Valencia Basket. No podemos cometer los mismos errores, máxime porque el Valencia tiene grandes jugadores de gran calidad", dijo Campazzo.

Las derrotas nunca son bienvenidas, pero quizá sirva al Madrid como punto de apoyo para volver a su juego. "Perder no queremos nunca, pero lo que pasó, pasó. Hay que aprender de esta derrota. Ellos jugaron muy bien y nosotros no estuvimos concentrados. En este torneo no hay tiempo para lamentarse, pero si para subsanar errores", indicó Campazzo desde Valencia, donde su equipo disputa la Fase Final Excepcional de la Liga Endesa.

El Valencia jugará en casa, pero sin aficionados. "Con las gradas llenas, el equipo local se hace más fuerte. Ahora es igual para los dos equipos. Tenemos que estar preparados para enfrentar a un Valencia que buscará su mejor versión. Debemos intentar que jueguen incómodos", apuntó el base.

Las claves de la derrota ante el Burgos las comentó el jugador. "Fueron muchos errores, tiros apresurados, malas defensas, les permitimos muchos rebotes. Desde el principio hasta el final no estuvimos concentrados y el Burgos nos penalizó. Creo que por ahí fueron las cosas", declaró. "La intensidad y la actitud del equipo tiene que volver. Sabemos las cosas que debemos hacer, después lo demás saldrá solo", añadió Campazzo.

El primer cuarto ante el Gran Canaria quizás deslumbró al equipo. "Desde luego fue de lo mejor, sabíamos a los que jugábamos. Después nos relajamos ante el Burgos. Ahora contra el Valencia hay que volver. Defensa y ataque, una cosa lleva a la otra. Nos conocemos a la perfección, así es que vamos a pasar página", comentó.

Campazzo cumplió 250 partidos contra el Real Madrid contra el San Pablo Burgos. "Fui mejorando como jugador, física, técnica y tácticamente. El estar rodeado de tanto nivel colectivo te ayuda. Subí escalones en este tiempo tanto dentro como fuera de la cancha", aseguró al analizar su marca.

Respecto a los rumores sobre su posible paso a la NBA, el director de juego madridista no quiso entrar."Me siento muy bien en el Real Madrid y los 250 partidos se me pasaron volando. Siempre me sentí valorado y respetado y eso es lo que más feliz me hace", finalizó Facundo Campazzo.

