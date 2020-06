Joan Sastre: "Nos vienen dos partidos muy complicados"

Dos jornadas de infarto son las que se avecinan en el grupo B. Con un cuádruple empate, el Valencia Basket se enfrenta al San Pablo Burgos y al Herbalife Gran Canaria consciente de que son dos auténticas finales si quiere estar en semifinales.

"El equipo está bien pero vienen dos partidos muy complicados. Tenemos que centrarnos primero en Burgos, que está jugando muy bien y haciendo un buen baloncesto. Ganó al Real Madrid que se dice pronto, por lo que tendremos que hacer un muy buen partido y estar centrados los 40 minutos porque de lo contrario nos crearán muchos problemas. Queremos intentar jugar lo mejor posible y conseguir la victoria", apuntó Joan Sastre ante los medios de comunicación.

Para el escolta balear, a pesar de la derrota de este lunes ante el Real Madrid, el equipo jugó mejor que los dos primeros partidos. "Jugamos muy bien, con buenos feelings, buenas sensaciones, pero delante había un equipazo como el Real Madrid que necesitaba ganar y que sabe jugar en estas situaciones. Jugaron a un nivel increíble y nos faltó poquito para la victoria. Pero las sensaciones fueron muy buenas y nos quedamos con eso de cara a los próximos partidos", aseguró el jugador taronja, para el que la profundidad de banquillo será clave en los próximos compromisos.

"Veo bien al equipo, tenemos una plantilla larga, profunda, con mucha rotación. Es cierto que llevamos tres partidos y el cansancio se acumula, como en todos los demás equipos. Pero nuestra ventaja es contar con una plantilla larga de trece jugadores y cualquiera puede jugar. Hay que sacar esa ventaja que tenemos para no acumular tanto cansancio en los jugadores y estar mejor durante los minutos de juego", destacó Sastre.

El escolta del Valencia Basket demostró ante el Real Madrid que tiene "buenas sensaciones y físicamente estoy bien. Estoy en un buen momento y he de aprovecharlo para ayudar al equipo lo máximo posible". "Creo que estas semanas de entrenamiento tras el confinamiento me han permitido recuperar sensaciones que quizá antes me costaba encontrar. Creo que estoy a un buen nivel de juego y he de aprovechar este buen momento para ayudar al equipo todo lo que pueda", insistió Sastre.

Por último, la afición tuvo también un papel destacado en la rueda de prensa virtual del de Inca. Y es que en encuentros como el de este pasado lunes ante el Real Madrid es cuando más se les echa en falta. "Siempre hemos dicho que la afición es una parte clave del equipo, de las victorias que conseguimos en casa, y en los momentos ante el Madrid que estábamos ahí ahí, que casi ganamos, los echamos en falta. Pero hay que adaptarse a jugar así, algo a lo que no estamos acostumbrados, que es más difícil pero que debemos hacerlo lo mejor posible", concluyó.

También te puede interesar: Calendario, horarios y televisión de la Fase Final ACB