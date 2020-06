Ganar para ser primeros y.. ¡eliminar al Real Madrid!

Al Valencia Basket le tocaba cerrar una cuarta jornada que deja al grupo B de la Fase Final ACB con todo por decidir para este viernes 26 cuando se disputará último y vibrante capítulo de la fase de grupos que se resolverá, como la mejor de las películas de suspense, en el último suspiro. El Valencia Basket saltaba al parquet sabedor de las derrotas de Gran Canaria y Real Madrid. Sabedor, por tanto de que un triunfo ante el San Pablo Burgos le dejaba como líder en solitario del Grupo con 3 victorias. Y así fue, los de Ponsarnau, sufriendo y apelando a la épica en un último cuarto espectacular, cumplieron su deber ante un San Pablo Burgos que tuvo a los taronja contra las cuerdas gran parte del encuentro. Al final victoria taronja (94-90)



El Valencia Basket lograba una una victoria que encarrila la presencia en semifinales pero que que sin embargo... no es suficiente. La igualdad es tal que, hasta el viernes, nada estará decidido. El Valencia Basket, pese a sumar un triunfo más que sus rivales necesita ganar al Gran Canaria. Los taronja salen reforzados de la cuarta jornada pero con el futuro aún en el alero. Ganando el viernes pasarán a semifinales como primero de grupo. En caso de derrota, no todo estaría perdido. tendría opciones de clasificarse entre los dos primeros de grupo pero tendría que sacar la calculadora y esperar los resultados del resto del grupo. En caso de caer ante los canarios, el Valencia Basket deberá esperar a que pierda un Real Madrid que se mide al colista y ya eliminado Zaragoza. Pero en caso contrario, si el Valencia Basket gana al Gran Canaria, el que se quedarían fuera, independientemente de que ganen o pierdan su partido, es el Real Madrid.



Cualquier resultado,cualquier giro del guión es aún posible. Nada está decidido. Sólo el Casademont Zaragoza interpretará el papel de invitado de lujo en el quinto asalto. Ayer,contra todo prornóstico, demostrando que el formato de esta Fase Final es aliado del espectáculo y favorece la igualdad, caían primero el Herbalife Gran Canaria frente al Zaragoza y a renglón seguido, el Real Madrid mordía el polvo frente al MoraBanc Andorra. El no va más.Valencia Basket se sitúa al frente de la tabla con tres victorias mientras Gran Canaria, Real Madrid, San Pablo Burgos y MoraBanc Andorra suman dos triunfos y siguen vivos.

En la última jornada, por orden cronológico se enfrentarán San Pablo Burgos-MoraBanc Andorra; Herbalife Gran Canaria- Valencia Basket y Real Madrid-Casademont Zaragoza.



La victoria de ayer ante el San Pablo Burgos tiene un inmenso valor ya que el Valencia Basket es el único equipo que depende de sí mismo. Ganando ante el Gran Canaria, pasarán como primeros de grupo con cuatro victorias.

En caso de derrota, todo estará en el alero. Las matemáticas serán clave para dirimir qué dos equipos acompañan a FC Barcelona y Baskokia (ya clasificados en un Grupo A mucho menos movido) en las semifinales del próximo domingo. En caso de empate a victorias, el primer criterio de desempate es el enfrentamiento directo entre los equipos. Por tanto, el Valencia Basket, en caso de caer ante el Gran Canaria tendría este factor en contra frente a los propios canarios y frente al Real Madrid, con el que también perdía en la tercera jornada.



Si se produce un triple empate, se establecería una clasificación atendiendo sólo a los partidos disputados entre los implicados. Sí aún así persiste el empate, se tendría en cuenta los puntos a favor y en contra en los encuentros disputados entre los equipos implicados.



Criterios de desempate establecidos por la ACB