Jaume Ponsarnau elogió primero a su rival, el San Pablo Burgos, y luego a sus jugadores por lograr una trabajada victoria en el último cuarto con 8 de 12 triples y 36 puntos que le hace depender de sí mismo para la clasificación para semifinales, aunque avisó del Gran Canaria, último escollo este viernes.

"Lo primero admiración al trabajo del San Pablo Burgos, ha estado muy bien, y ha hecho un campeonato impresionante, mucho punto, y había que defender muy físico, y estar con mucha energía y mucha fuerza. Hemos ganado apelando al corazón de entender que teníamos que jugar en límites altos, físicos, defender mejor el balón, porque si no encontraban la ventaja. Han tenido inspiración con Fitipaldo, pero nosotros también con Doornekamp, Loyd...", comentó Ponsarnau tras el partido.

En su valoración en la rueda de prensa, el entrenador taronja comentó: "Hemos empezado con ganas e intenciones, pero sin el tono sobre el balón que necesitábamos para controlar su juego. Ellos han encontrado enseguida mucho acierto, y luego un problema en ataque, no estamos encontrando confianza, fluidez y acierto, y ellos jugaban siempre desde el rebote a pesar de nuestro buen trabajo defensivo. Ellos se han encontrado muchos jugadores y hemos dado una respuesta de tono físico sobre el balón, con nuestros jugadores más agresivos al balón, y ahí hemos coartado su juego dinámico, inteligente y sus inspiraciones. El último cuarto ha sido espectacular, ellos con Fitipaldo, y nosotros hemos encontrado por fin el triple. No es decisivo, porque más decisivo que el triple es la determinación para ganar el partido.

Habló de una victoria muy importante hacia semifinales, pero no quiso hablar de opciones ni sacar la calculadora: "Es muy importante, pero somos un equipo de baloncesto no de matemáticos, y es más importante dedicar nuestra mente no a los cálculos sino a jugar contra el Gran Canaria".

"Queremos empezar bien los partidos, lo que pasa es que aún somos un equipo inconsistente después de toda esta realidad. Hay dos jugadores como Sam y Jordan que llevaban tiempo lesionados antes. Están bien de inspiración pero nos falta ser consistentes", explicó sobre la sensación del equipo, de ir de menos a más en cada partido. "Arriesgamos a alargar el equipo porque esto es muy exigente. El derroche físico fue enorme contra el Madrid. Ahí arriesgamos un poquito pero no salió del todo bien. Persistiremos en encontrar la máxima inspiración con el máximo de jugadores para que esta exigencia de campeonato no pase factura"

Para Ponsarnau, fue clave encontrar un estilo rápido de juego, que espera que contra el Herbalife Gran Canaria vuelva a fluir: "Al principio lo hemos intentado, pero ellos también, hemos estado algo desacertados y eso ha influido. A partir de agresividad y valentía y desde la ventaja hemos encontrado los roles profundos de Tobey, la generación de Sam, penetraciones de Alberto y Jordan, y acierto de Aaron jugando al 4 que nos ha dado la vida".

Eso sí, advirtió del peligro del conjunto canario, por los precedentes durante esta misma temporada: "Nos ha ganado los dos partidos, en su pista nos pasaron por encima. Tiene valores y factores que nos van bastante mal y que hay que ajustarlos. La lección tiene que estar aprendida. Estar mejor sobre las ventajas y el balón. Aún no hemos podido alargar el equipo a esta mentalidad de juego de forma sólida, a ver si con un buen descanso y preparando el partido lo conseguimos".

Prueba de los dos tiempos del Valencia Basket fueron los 4 de 26 triples en los tres primeros cuartos, y 8 de 12 en triples en el último cuarto. "No somos tan malos tiradores como en los tres primeros cuartos, pero con deseo y determinación, que es un factor que hace meter, y los jugadores que estaban en la pista creían en ello, lo hemos cambiado".



Abalde y Tobey

Dos de los jugadores destacados de los valencianos fueron Alberto Abalde y Mike Tobey. El primero también quiso felicitar a su rival: "Lo primero enhorabuena al Burgos que nos han llevado al límite, con una primera parte excepcional. Hemos ido a remolque todo el partido. Pero ganar estos partidos jugando mal y complicados es muy importante si queremos ser un equipo ganador. Hay que sacarlos adelante. Nos hemos unido y lo hemos sacado. La primera parte fatal, sin ritmo, ellos han dominado. Fallamos muchos tiros. La segunda parte tiramos con más determinación lo dimos todo para darle la vuelta y lo conseguimos. Ahora tenemos una final contra el Gran Canaria.

Por su parte, Mike Tobey señaló que "ha sido un partido muy duro, peleado hasta el final, y hemos tenido suerte de llevarnos una victoria que hemos luchado hasta el final"