Mike Tobey: "El Gran Canaria nos ha ganado los dos partidos"

Mike Tobey fue protagonista este jueves en la previa del encuentro que enfrentará al Valencia Basket ante el Herbalife Gran Canaria en la quinta y última jornada del grupo B. El pivot norteamericano, que está completando una gran Fase Final y que ante el San Pablo Burgos se fue hasta los 21 puntos, 13 rebotes y 28 de valoración, destacó en su comparecencia virtual ante los medios de comunicación que se trata de un rival que "nos ha ganado los dos partidos, son un gran equipo y es una extramotivación saber que nos han ganado. Aquí fue una decepción importante perder y allí nos ganaron bien. Es algo que tenemos fresco en la memoria".

Además, Tobey subrayó que los insulares "son un equipo muy físico. Tenemos que salir con fuerza, con energía y una buena mentalidad. Tenemos que jugar juntos". Además, espera que pese al buen sabor de boca que les dejó la remontada del miércoles ante el San Pablo Burgos, el equipo sea capaz de ser más regular y consistente durante el choque.

"Tenemos que hacerlo bien desde el principio. Si no igualamos de salida su físico y su energía, será un día largo para nosotros", indicó el pívot del Valencia Basket, al tiempo que insistió en el hecho de que "espera que no se repita (el mal inicio) porque hemos tenido algo de suerte hasta ahora. No es una manera de jugar que sea sostenible tenemos que tratar de estar bien los cuarenta minutos".

Por último, se mostró muy satisfecho de la reacción, especialmente en defensa, que les permitió remontar ante el Burgos y no depender de nadie para estar en semifinales. "Siempre es bueno tener el destino en tus manos, si ganamos pasamos a semifinales. En los últimos dos días sabíamos que si ganamos los dos partidos estamos dentro y en eso nos hemos concentrados", concluyó el jugador estadounidense.

