Ponsarnau: "En el cara y cruz, nos ha vuelto a tocar cruz"

El entrenador del Valencia Basket, Jaume Ponsarnau resumió así el transcurso del encuentro de semifinales de la Fase Final ACB ante el Baskonia, que se ha saldado con victoria vasca. Un partido en el que el Valencia Basket llevó las riendas en los dos primeros cuartos pero que luego no supo atacar la defensa vasca: "hemos empezado la primera parte con un juego estático estático con un Baskonia defendiendo bien. Nosotros hemos sufrido alguna pérdida evitable, eso les ha permitido correr, nos han castigado al cotratataque y eso les ha permitido estar en el partido aunque fuésemos por delante". Para Ponsarnau, todo cambió en el tercer cuarto: "a partir de ahí nos ha lastrado mucho el desacierto desde la línea de tres. Ellos por contra, han hecho canastas importantes, han tendio muchos tiros libres y han estado acertados".

Sobre el abuso del lanzamiento desde la línea de tres que exhibido por el Valencia Basket, Ponsarnau lo justifica así: "hemos tirado mucho de tres pero esto ha sido consecuencia de su agresiva defensa que nos ha permitido jugar dentro, hacer penetraciones, ellos se cerraban mucho, corrían y dominaban y nosotros no hemos estado acertados. El equipo ha dado el máximo pero lógicamente con matices: podríamos haber hecho mejor algunas cosas".

Para el técnico catalán otro factor desequilibrante en el encuentro fue la desafortunada lesión de Louis Labeyrie: "ha sido algo determinante, no sólo por lo que significaba no poder contar con Labeyrie, sino por que nos ha desequilibrado mentalmente, estábamos más pendientes de si podía volver o no. Ha sido una baja muy importante en un encuentro en el que teníamos que defender a uno de los mejores cuatros de Europa como es Tornike Shengelia"

Pese a acumulación de lesionados, Ponsarnau no cree que a su equipo "le faltase energía", sino "acierto" y destaca que los últimos minutos habían sido "un tira y afloja en el que ellos han tenido más acierto en las acciones de mérito. Aún así, hemos tenido el último tiro para haber ganado".

El entrenador taronja lamenta que la Final de la ACB se le haya escapado de nuevo en "un cara o cruz. Demasiadas veces en esta temporada cuando nos lo hemos jugado a cara o cruz, nos ha salido cruz".

Aunque en los próximos días tendrá tiempo de hacer una reflexión y análisis más pausados, Ponsarnau valora positivamente la presente temporada: "Creo que ha sido un año en el que el club ha crecido. Hemos vivido la experiencia que ha sido jugar la Euroliga más fuerte de la historia. Hemos aprendido cómo disputar una competición como ésta. Es cierto que nos ha generado dudas en ACB al no saber llevar las dos competiciones pero nos llevamos un bagaje, un aprendizaje muy valioso para un club como el Valencia Basket que quiere jugar lo máximo y lo ha demostrado".