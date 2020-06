El Valencia Basket quiere subirse al tren de la final

El billete para la tercera final liguera en la historia del Valencia Basket está en juego. Tras haber superado la primera criba con nota, el conjunto taronja tiene en el Baskonia a su último escollo antes de pelear por el campeonato ante el Barça o el Burgos. El torneo hasta el momento no ha defraudado. Con una anotación que supera los 84 puntos por encuentro, los equipos han mostrado una mayor acierto en los tiros libres, de dos y triples que en la Liga Regular. Todo esto ha conllevado emoción e igualdad con unas diferencias que no han superado los 9 puntos en el marcador, cifra inferior al último Playoff o cualquiera fase regular de los últimos 25 años.

Todo esto ensalza y revaloriza el trabajo y rendimiento de Ponsarnau y sus jugadores. Andorra y Zaragoza cayeron tras derrochar un gran esfuerzo, el Real Madrid fue el único verdugo gracias a un extraterrestre Campazzo, contra el Burgos se supo sufrir y al Gran Canaria no se le dio ninguna opción. El bloque taronja ha constatado que su preparación durante mes y medio ha servido y que el fin era estar donde se está ahora, aunque el objetivo es llegar hasta lo más alto, a ese pedestal que da un título y que actualizaría el alcanzado en 2017.

Pese a que en los últimos nueve años el Valencia Basket ha alcanzado, con la actual, siete semifinales, llegar a estar a entre los mejores no es nada fácil. El Real Madrid sin ir más lejos ha hecho las maletas antes de lo esperado y clubes como Unicaja, Gran Canaria, Tenerife o Bilbao Basket, que llegaban para ser alternativas, no han podido traspasar el muro. Sólo el Burgos, con un gran empaque y buen nivel de juego ha dado ese toque de frescura a un torneo que no tendrá una final con los dos conjuntos futboleros.



Tobey y el valor del colectivo

Con la única duda de Abalde, Jaume Ponsarnau seguirá sin poder contar con Vives ni Ndour. Aunque la previsión era otra con el senegalés, lo cierto es que la rodilla no le ha dado tregua. Su presencia hubiera dotado de más robustez a un juego interior que ha encontrado en Tobey un soplo de adrenalina y de buen rendimiento. Sin Abalde, el neoyorquino es el integrante más resolutivo por dentro. En el perímetro, Loyd ha emergido con un 53% de acierto en triples en los últimos tres choques. Jugadores claves, aunque el rendimiento colectivo será el aspecto que aumente las opciones de triunfo como se ha evidenciado hasta ahora.

El Baskonia llega a la semifinales tras quedar por detrás del Barça en el grupo A. Ivanovic, podrá contar con Granger tras recuperarse de una contusión en el talón sufrida ante el Joventut. Con un día más de descanso que los valencianos, jugadores como Henry y Shengelia no jugaron en la última jornada. La batalla en la cancha está servida.