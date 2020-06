Las disculpas de Jordan Loyd y las palabras sobre su futuro

Jordan Loyd era este pasado domingo el jugador al que más difícilmente se lograba consolar. Él tuvo en su mano la última posesión, el lanzamiento que hubiera dado el pase a la final desde la línea del 6,75 y que, desafortunadamente, no quiso entrar. Pocos minutos después, el escolta del Valencia Basket escribía en las redes sociales estas palabras a modo de disculpa para la afición taronja:



"No era el final que queríamos, pero este equipo lo dio todo. Este dolerá por un tiempo. Amo a estos chicos y lo siento, no pudimos pasar", señaló el norteamericano, todavía afectado por lo sucedido en esa última jugada.





Wasn't the ending we wanted but this team gave it their all. This one will hurt for a while. Love these guys and sorry we couldn't pull thru ?? — Jordan Loyd (@mrjloyd) June 28, 2020

This year was for real a crazy ass YEAR. From Awesome experience in Spain and Euroleague to 60 days quarantined alone (Real Life Pandemic) to quickly playing a tournament right after. Wild and I'm stronger because of it. — Jordan Loyd (@mrjloyd) June 28, 2020

En este sentido, el destacó también que tras todo lo vivido esta campaña "este año fue realmente un año loco. Desde una experiencia increíble en España y la Euroliga hasta 60 días en cuarentena solo (Real Life Pandemic), para jugar rápidamente un torneo inmediatamente después. Salvaje y soy más fuerte por eso".