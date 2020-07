La versión de Jordan Loyd de su salida del Valencia Basket

El Estrella Roja ha hecho oficial este miércoles el fichaje de Jordan Loyd, pero el propio escolta estadounidense ha querido explicar también su versión de su salida del Valencia Basket tras acabar contrato con la entidad taronja.

Y a tenor de sus palabras en su cuenta oficial de twitter, se va molesto por el hecho de no haber recibido una oferta para renovar en un Valencia Basket que, salvo en el caso de Dubljevic, suele esperar siempre a final de temporada para decidir sobre las renovaciones de técnicos y jugadores.

El propio Loyd, protagonista del triple que pudo haber dado el pase a la final de la Liga Endesa al Valencia Basket, explica así el porqué de su decisión de fichar por el Estrella Roja:

"Sentado ya en este avión, regreso a casa, así que finalmente tengo tiempo para reflexionar. Sé que ha habido algunos comentarios y especulaciones sobre mi situación, pero quería esperar hasta el momento adecuado para hablar sobre ello. Todo mi enfoque estaba en ganar un campeonato para Valencia y la ciudad".

"Solo quiero decir mi versión y ustedes pueden hacer lo que quieran con ella. No porque tenga que explicarlo, sino porque me gustan los hechos al 100%".

"Estoy muy agradecido de haber sido parte de este club especial. La gerencia, los entrenadores, el personal y los compañeros de equipo fueron de primera y siempre mostraron amor. La ciudad de Valencia, su gente y sus aficionados son realmente algo especial. ¡He conocido gente increíble aquí!"

"Dicho esto, este es un negocio y aprecio todos los mensajes y el apoyo para permanecer en Valencia, pero literalmente no puedo hacer eso sin una oferta".

"Terminé la temporada en julio, y por mucho que quisiera esperar un sí o un no, el mundo del baloncesto no funciona de esa manera".

"No debes dejar pasar una GRAN oportunidad para algo que NO PUEDE suceder. Especialmente después de semanas de no escuchar nada decisivo del club. Creo que si te quieren, lo sabrás, y no te dejarían ir si ese fuera el caso".

"No importa la 'filosofía', especialmente en una situación única como esta temporada, donde los equipos han terminado meses antes que nosotros. Nadie extendió la mano ni hizo un esfuerzo para hablar hasta este día. No estoy seguro de por qué, pero está bien"

"Te preocupas por ti mismo, nunca ruegues, siempre sé profesional y sigue adelante"

Para concluir, añadió que "le deseo a este club nada más que lo mejor y respeto la dirección diferente en la que claramente quieren ir. Realmente disfruté mi tiempo aquí y gracias de nuevo por todos los buenos recuerdos".