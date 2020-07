Los jugadores con los que cuenta el Valencia Basket... y los que no

Una vez cerrado el capítulo de la renovación del técnico Jaume Ponsarnau, el siguiente paso es el de ver que jugadores de la actual plantilla que acabaron contrato el pasado martes continuarán la próxima temporada. Y, en este sentido, son varias e importantes las decisiones que se han tomado ya en el Valencia Basket. Por un lado el de los jugadores a los que desde la entidad taronja se está intentando renovar desde ya.

Se trata de Fernando San Emeterio, Mike Tobey, Louis Labeyrie y Aaron Doornekamp, al margen de Alberto Abalde, sobre la que el club ejecutará la opción que tiene para prolongar su contrato una temporada más. No será tan sencillo, sin embargo, en los otros cuatro casos. Y es que la decisión del club de no realizar ningún movimiento hasta que concluyese la temporada puede jugar, como ha sucedido en el caso de Jordan Loyd, en su contra.

Todos tienen cosas avanzadas y ofertas ya encima de la mesa, alguna muy importante como el dos más uno con el que Txus Vidorreta quiere repescar a Aaron Doornekamp para su proyecto en el Iberostar Tenerife, pero aún así el Valencia Basket espera saber jugar mejor sus bazas en estos cuatro frentes en concreto.

No son los únicos, sin embargo, pues queda pendiente otro asunto por resolver en lo que respecta al puesto de base. Ahí el Valencia Basket quiere renovar a Sam Van Rossom, otro de los jugadores que ha concluido contrato, pero no puede hacerlo si antes no encuentra una salida para Quino Colom.

Al base andorrano, fichado el pasado verano como 'plan B' tras otras opciones que no pudieron cerrarse, le resta una temporada más de contrato. Equipos como el Iberostar Tenerife ya han preguntado por su situación, aunque su salida va a ser complicada tras una campaña en la que ha evidenciado carencias importantes a la hora de competir al máximo nivel en la Euroliga.

Junto a Colom y Loyd, que ya ha firmado con el Estrella Roja, el club tampoco cuenta con el senegalés Maurice Ndour, que ha terminado contrato, y Brock Motum, sobre el que ejercerá la opción de 'corte' que venía estipulada en la relación laboral pactada por ambas partes. No hay dudas sobre Guillem Vives, Vanja Marinkovic, Bojan Dubljevic y Joan Sastre, todos con contrato en vigor y con los que se cuenta de cara al nuevo proyecto.



Cuatro posiciones a reforzar

La idea del Valencia Basket en estos momentos es acudir al mercado para realizar cuatro fichajes. Un base, sobre todo si se consigue que salga Colom, un escolta para suplir la marcha de Jordan Loyd, además de un ala-pívot por Motum y otro jugador interior por Ndour que pueda ayudar en las posiciones de 'cuatro' y de 'cinco'.

