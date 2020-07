Las opciones del Valencia Basket de jugar la Supercopa Femenina

El Valencia Basket comenzará la próxima Liga Femenina Endesa el próximo 19 de septiembre, pero podría volver a las competiciones oficiales una semana antes si entra finalmente en la nueva Supercopa Endesa.

Con el nuevo formato de cuatro equipos que se enfrentarían en unas semifinales el sábado 12 de septiembre (la final sería el día 13), las de Rubén Burgos podrían participar al haber terminado cuartas en la Liga antes de la suspensión de la misma por la crisis del coronavirus.

Eso sí, aunque la participación de Perfumerías Avenida, Girona y Gernika es segura, no sucede lo mismo con el Valencia Basket, ya que su presencia estaría condicionada a que no hubiera otro equipo anfitrión distinto para acoger la competición. En el caso de que se jugara en Salamanca, Girona o Gernika (Valencia no se ha planteado acogerla de momento) tendrían plaza segura al tratarse de sedes con equipos ya clasificados.

Y es que aunque en la normativa indica que incluso el subcampeón de Copa entraría antes que el cuarto clasificado de Liga en la Supercopa en caso de que no hubiera ninguna candidatura y fuera la Federación Española la que organizara la competición en una sede neutral, en este caso se trata también de un equipo ya clasificado vía Liga, por lo que el billete para la primera competición de la temporada sería para el Valencia Basket.