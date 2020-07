Ribó: "Le pediría amablemente a Juan Roig que la palabra Valencia estuviera en el nombre del pabellón"

La construcción del nuevo pabellón del Valencia Basket ha comenzado ya, pero el nombre que se le ha dado al recinto (Casal España Arena) sigue despertando opiniones enfrentadas entre algunas y algunos de los máximos representantes políticos valencianos, entre ellos el propio Joan Ribó.

El alcalde de Valencia, en declaraciones este miércoles a la prensa, insiste en su deseo de que se pueda rectificar aún la denominación para que la palabra Valencia figure también, tal y como hizo días atrás la vicealcaldesa y concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, Sandra Gómez.

"Le transmití de una manera clara lo que me parece, pero ahí sí que querría añadir también de una manera muy paralela a la de Sandra, que perder el nombre de Valencia en el pabellón es una pérdida muy importante para la ciudad porque allí previsiblemente habrá grandes eventos deportivos y musicales, y el hecho de que no aparezca en los medios de comunicación la palabra Valencia, creo que es muy negativo. Yo le pediría amablemente a Don Juan Roig que la palabra Valencia, respetando todas las palabras porque no se trata de sustituir, pero que la palabra Valencia estuviera en el nombre porque me parece muy importante para la ciudad", destacó Joan Ribó en declaraciones a la prensa en Valencia.

A pesar de ello, el alcalde asegura que "no hay prevista ninguna reunión, yo creo que estas cosas, a veces es mejor dejarlas pasar y en su momento, porque aún no están puestas las letras, tendremos que encontrar el momento adecuado para hablar de ello".