Vídeo: Así se las gasta Martin Hermannsson, nuevo fichaje del Valencia Basket

Martin Hermannson se ha convertido en el tercer fichaje del Valencia Basket para el próximo curso. Este viernes la propia entidad taronja se encargó de hacer oficial el acuerdo con el base de Reykjavik, de 1,90 metros y 25 años, para las dos próximas temporada más un año opcional.



Un fichaje más que ilusionante de cara al nuevo proyecto pues, más allá de constituir actualmente toda una garantía se trata, probablemente, del base europeo con mayor proyección y margen de crecimiento en su juego. Además, un hombre que puede actuar también en el puesto de escolta si la situación lo requiere.



Martin Hermannson llega al Valencia Basket procedente del Alba Berlín, donde ha jugado estos dos últimos años rindiendo a alto nivel tanto en la liga alemana como en la Euroliga. Así, en la máxima competición continental promedió10,9 puntos y 4,8 asistencias por encuentro, números que aumentaron de manera importante en la BBL alemana dónde se fue hasta los 13,5 puntos y 6,8 asistencias la pasada campaña.



Su talento está fuera de toda duda, y como muestra está el siguiente vídeo con una importante recopilación de jugadas en su debut esta temporada en la Euroliga:





Martin Hermannsson was in the TOP TEN for assists last season...



There could be some fun at @valenciabasket this season ??#GameON pic.twitter.com/lhh62hPUfu