Laura Juskaite: "Nunca he visto un sitio como este"

Laura Juskaite ya lleva una semana adaptándose a su nueva ciudad y a su nuevo equipo. Al igual que Cristina Ouviña y Laura Gil, la jugadora es una de las caras nuevas que trabaja estos días a las órdenes de Rubén Burgos en L'Alqueria del Basket. La internacional lituana ha superado las pertinentes pruebas médicas, completando así su fichaje por el equipo taronja para la próxima temporada, y ya ha conocido la casa del baloncesto europeo de formación y la filosofía del club.



"Lo vi todo, las instalaciones, el staff y estoy feliz de poder decir que esta es mi nueva segunda casa, porque todo parece increíble, es el perfecto sitio para entrenar y jugar" explicaba.



L'Alqueria del Basket le ha sorprendido especialmente por el ambiente que se genera en ella. "Nunca he jugado en un sitio como este, de hecho nunca he visto un sitio como este, así que estoy muy impresionada. Es bonito ver tantos niños aquí y tanta gente que es feliz trabajando, es un sitio muy bonito" declara.



Su primera conversación con el staff del Valencia Basket le ha ayudado a asentarse rápidamente. "Los entrenadores me han preparado una pequeña presentación sobre lo que es el club y lo que esperan de mí como parte de esta organización. No tanto como jugadora, sino como persona, fue una buena conversación. Es genial saber bien dónde estoy y qué estoy haciendo aquí. Esto me hace sentir con más confianza y menos presión" se sincera.





La jugadora afronta la temporada con ambición y con los objetivos claros. "Como he hablado con los entrenadores,Y veremos cómo va. Pero por supuesto, a mí como jugadora me gustaría estar en lo más alto posible y mejorar a nivel personal y a nivel de equipo, así que tengo muchas expectativas y espero que se hagan realidad" auguraba.También te puede interesar: El equipo femenino del Valencia basket entrena en la playa