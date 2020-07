El mensaje en valenciano de Van Rossom tras renovar con el Valencia Basket

Recién renovado hasta 2021 y tras siete temporadas vistiendo los colores del Valencia Basket, Sam Van Rossom ha querido enviar un breve mensaje a la afición. Y en esta ocasión, además, en valenciano.



Con diez años en España después de llegar a Valencia tras tres temporadas en el CAI Zaragoza, se expresa en castellano a la perfección, pero ha querido tener un detalle más con su actual afición al esforzarse para grabar un vídeo en valenciano.



En él, el base muestra su alegría por la renovación y es optimista de cara al futuro inmediato. "Hola afició, estic molt content de quedarme altra nit amb la familia taronja. Segur que tornarem a passar-ho bé. Fins prompte, xiquets".



Este año, Sam tendrá que compartir responsabilidad en la dirección del juego con Guillem Vives, el recién fichado Martin Hermannsson y Quino Colom si el andorrano no llega a un acuerdo con el club para su salida al tener otro año de contrato.





