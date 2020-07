Doble presentación en el Valencia Basket

Dos de las piezas más importantes con las que contará el equipo e Rubén Burgos la próxima temporada fueron presentadas este jueves por el Valencia Basket. Se trata de las jugadoras internacionales Cristina Ouviña y Laura Juskaite, que contaron además con la compañía del presidente del club Vicente Solá y el todavía consejero delegado, Paco Raga, en un acto que tuvo lugar en la sede de Teika y en el que actuaron como anfitriones su director gerente, Nicolás Barber, y Puri Naya, directora de comunicación.

«Lo primero de todo quiero dar las gracias por la confianza que se ha depositado en mí para traer esa misma ilusión que tiene el club para aportar cosas positivas. No podía haber fichado por un equipo mejor, he estado mucho tiempo en el extranjero y quería estar ya cerca de casa y este proyecto es muy ambicioso», destacó Ouviña.

La base aragonesa confesó que le ha «ilusionado mucho el equipo, la afición, toda la familia taronja en general. Me siento superafortunada porque son muchas las jugadoras que quieren estar aquí y no hay sitio para todas. Voy a intentar dar el máximo posible para llevar al Valencia Basket a lo más alto».

En la misma línea se expresó Laura Juskaite, que también dijo sentirse «muy afortunada» pues en «sólo dos semanas que llevo aquí me siento como en casa». «Soy una jugadora que no me gusta hablar, prefiero entrenar, trabajar y demostrar todo en la pista», subrayó. Pese a ello, señaló que es una gran «oportunidad para mí estar aquí» y dijo sentirse muy feliz de «estar en un club donde la sección masculina y femenina están al mismo nivel, estoy contenta de estar en un club que trata así a las mujeres porque esto no pasa en la mayoría de clubes».

«El proyecto del club es muy ambicioso y pasa por estar entre los mejores de Europa. Yo también soy muy ambiciosa, quiero estar entre los mejores y ayudar al Valencia Basket a estar ahí», concluyó la alero lituana,antes de insistir de nuevo en el hecho de sentirse «como en casa» pues todos han sido «muy amables desde que llegué».

