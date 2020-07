Paco Raga deja el Valencia Basket y José Puentes toma el mando

El actual Consejero Delegado del Valencia Basket Club, Ángel Francisco Martínez Raga (Paco Raga), dejará el cargo el próximo 31 de julio, pasando a ser Presidente de Honor y manteniendo su condición de consejero en el Consejo de Administración del club taronja.







Desde la Fundación Trinidad Alfonso, deseamos mucha suerte a José Puentes en su nueva etapa como Director General y Consejero Delegado de @valenciabasket y damos la enhorabuena a Paco Raga por el trabajo que ha hecho todos estos años.#EActíVate https://t.co/THAv4i2KHM — Fun.Trinidad Alfonso (@FTA_CV) July 16, 2020

, actual Director de Operaciones y Relaciones Institucionales, que ostentará el cargo de Director General y Consejero Delegado, entrando a formar parte del Consejo de Administración del Valencia Basket Club, S.A.D., cargo que ostenta desde 2009.Por su parte, José Puentes, nacido en 1973, forma parte del Valencia Basket desde 2017, año en que asumió la División de Operaciones y Relaciones Institucionales. Anteriormente,, a la que se incorporó tras haber sido, durante doce años,. Además, Puentes inició su carrera profesional en 1994 en Valencia Basket durante 10 temporadas en las que llegó a realizar diferentes responsabilidades como entrenador, coordinador de cantera y marketing.para afrontar la nueva etapa del club, iniciada el pasado 2017 con la inauguración de L´Alqueria del Basket , así como la potenciación en igualdad del equipo femenino, y que en la temporada 23/24 alcanzará su punto de inflexión con la inauguración del r ecinto Casal España Arena en Valencia, que Licampa 1617, SL (sociedad patrimonial de Juan Roig) está construyendo también dentro de su Mecenazgo. entre ellos el de Campeón de la Liga Endesa en la temporada 2016-2017, 3 Eurocups y una SuperCopa más un balance económico saneado y equilibrado. Para superar los nuevos retos y objetivos marcados, el Club taronjaSegún Paco Raga , "hace 11 años asumí el compromiso de contribuir al crecimiento y consolidación del proyecto deportivo del Valencia Basket Club. Hoy, con la misma ilusión,para nosotros".Raga ha agradecido igualmente la confianza y respaldo que durante todos estos años ha recibido por parte del Club, de su staff técnico y deportivo, de su afición y de sus accionistas: "Agradezco a la afición y a las Peñas las muestras de ánimo y apoyo que siempre he recibido de ellos. YDurante todo este tiempo, no sólo me ha respaldado y ha estado siempre a mi lado, sino que ha mantenido una labor de mecenazgo que se ha convertido en fuente de inspiración para nosotros y para cuantos formamos parte de esta familia, hasta hacer de launo de los pilares de nuestro Club y clave no sólo de los diferentes éxitos alcanzados, sino también de la forma en que cuantos formamos parte del Valencia Basket afrontamos nuestro día a día".y con su valentía, trabajo y dedicación, ha demostrado iniciativa, voluntad de triunfar y liderazgo.y la pasión por nuestro proyecto y por el baloncesto. Paco es algo más que un consejero del Club: es mi amigo. Con él aprendí a amar el baloncesto y con él voy a seguir disfrutando con pasión de este deporte. Gracias por todo lo que eres para este Club y por todo lo que nos vas a seguir aportando".El nuevo director general del Club,. "Partimos de una base muy muy sólida gracias al enorme esfuerzo de nuestros Mecenas, Juan Roig y Hortensia Herrero, y de la magnífica gestión realizada por Paco. Que además ha contado con un enorme equipo de profesionales que durante todos estos años ha contribuido a posicionar a nuestro Club como uno de los proyectos deportivos de referencia en España y en Europa. Por ello,que, a partir de la Cultura del Esfuerzo y de la implicación de equipo humano del Club, sigamos creciendo, construyendo baloncesto y fomentando entre la sociedad la pasión por el basket y por sus valores".