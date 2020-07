Quino Colom se queda en el Valencia Basket

Quino Colom, salvo un giro inesperado de los acontecimientos en los próximos días, cumplirá el año que le resta de contrato y formará parte de la plantilla del Valencia Basket la próxima temporada. Pese a que deportivamente no se cuenta con él y que se ha intentado por todos los medios buscar una salida en estas últimas semanas, lo cierto es que en este sentido no ha habido punto de encuentro entre el club y el base andorrano.

«Él ha decidido quedarse pese a la perspectiva que se presenta. No ha habido acuerdo entre el club y él para su salida y ya sabe que será el cuarto base, y el jugador número 14 o 15 en la rotación», explicó a SUPER el técnico, Jaume Ponsarnau.

Así, el panorama que se presenta es, a todas luces, complejo para todas las partes. Primero para el jugador, campeón del mundo con España hace menos de un año y que sobre el papel no va a disfrutar de minutos viendo así reducidas sus opciones y su futuro profesional. Y segundo para el cuerpo técnico y el propio equipo ya que tener 'enchufado' y en dinámica a un jugador con el que no se cuenta va a suponer un desgaste importante al margen de ser un reto más que difícil.

«Tras definir la situación consideramos que lo mejor para todos era llegar a un acuerdo, también para que él pueda seguir con su carrera profesional porque aquí sus opciones van a ser muy limitadas», insistió Ponsarnau, que en ningún momento ha escondido sus cartas en este asunto.

«Apostamos por hacer otro equipo sobre otros bases con el objetivo de mejorar deportivamente. Sobre ellos debemos ahora de construir un margen de confianza por lo que el papel de Colom en el equipo va a ser residual», destacó el de Tàrrega.

Pese a ello, el internacional español y su entorno siempre han manifestado su voluntad de cumplir su contrato, así como su poca predisposición a cambiar de escenario en una situación de pandemia mundial por coronavirus dónde la incertidumbre continúa siendo máxima. Una situación que si bien ha jugado a favor del Valencia Basket a la hora de fichar en el mercado, lo está haciendo en contra en este asunto. Tanto es así que el jugador, que tiene dos hijos pequeños, hace ya semanas que estudió el cambio a una residencia más amplia en Valencia para cuando se reincorpore en pretemporada.

