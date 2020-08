Jaume Ponsarnau: "Esta es la mejor plantilla que he tenido nunca"

Jaume Ponsarnau disfruta de sus últimos días de vacaciones con la plantilla cerrada y la satisfacción del deber cumplido en un mercado que, este año sí, ha permitido firmar a jugadores que está convencido que darán un salto de calidad al equipo. De hecho, tanto es así que el de Tàrrega confiesa a SUPER que «en cuanto a calidad seguro que esta es la mejor plantilla que he tenido nunca». «He tenido años con mucho talento, incluso en Manresa, pero era un talento muy joven: Aquí tenemos jugadores contrastados en la Euroliga que pueden ayudar al equipo no sólo por su calidad, sino también con su personalidad y experiencia», explica.

Pese a ello, reconoce que algunas salidas inesperadas han trastocado sus planes iniciales. «Al analizar la plantilla encontramos una primera anomalía, y es que no hemos podido tener la continuidad que queríamos. Pese a ello hemos podido fichar calidad y sacar el máximo en el mercado. Tenemos una muy buena plantilla, ahora tenemos que construir un equipo», puntualiza el preparador taronja.

Con esa anomalía se refiere a la marcha no sólo de Alberto Abalde con destino al Real Madrid tras pagar su cláusula de rescisión de 1,5 millones de euros, sino también a la de un hombre muy importante en sus esquemas como Aaron Doornekamp con rumbo al Iberostar Tenerife. «Es un líder de trabajo y a los entrenadores nos gustan estos jugadores porque son líderes y un gran ejemplo para los jóvenes y el resto de compañeros. Es un ejemplo en muchas cosas al margen de tener una calidad evidente, una polivalencia y capacidad para abrir el campo, además de que defensivamente es muy bueno. No hemos podido verle mucho más que esto, es cierto, pero era un jugador importante en la plantilla». Suplir el hueco que dejaban ambos no era tarea sencilla, pero el Valencia Basket supo moverse bien y con celeridad para conseguirlo.

Así lo evidencian refuerzos de la talla de Klemen Prepelic, Nikola Kalinic, Martin Hermannsson o Derrick Williams, y que han supuesto un auténtico golpe de efecto en el mercado además de una mejoría sustancial a lo sucedido hace sólo un año. «El mercado ha cambiado y la visión que tiene el mercado del Valencia Basket también. Hay tres cosas que han influido de manera positiva este verano. Lo primero es que hemos competido muy bien en la Euroliga, gustaba a los jugadores cómo jugábamos y el estilo. Lo segundo es que los jugadores han venido a Valencia y han visto el sitio, la ciudad y el contexto de un club serio, con capacidad para crecer mucho, el ambiente de los partidos y eso nos ha hecho más atractivos. Y tercero está el marco del Covid-19. Que el Valencia Basket se haya mantenido firme en sus pagos y compromisos ha dado una imagen muy buena, mejor que la del verano pasado», admite Ponsarnau, que subraya que en esta ocasión «sí que hemos podido fichar primeras opciones».

La excepción la ha constituido el joven Jaime Pradilla, del que destaca que «es un valor emergente, de largo termino, muy inteligente y en constante evolución. Tiene ilusión para crecer y una muy buena edad que al Valencia Basket le permitirá un sub'22 durante mucho tiempo. Eso nos permitirá no gastar cambios en la ACB, es algo que por ejemplo el Real Madrid ha hecho muy bien estos años. Esto es una muy buena cosa».

Su renovación fue el primer movimiento que se produjo en un club donde afrontará su tercera campaña como técnico titular. Una cifra importante en el Valencia Basket pero que considera «anecdótica». «Es positivo, pero si lo valoro como algo más me equivoco. No debo pensar en el tiempo, solo en el momento y en que la gente esté feliz por nuestra forma de competir». En el horizonte queda Miki Vukovic como recordman del banquillo con cinco campañas al frente del equipo valenciano y al que, «desde el respeto a su trayectoria», confiesa no parecerse demasiado en el ámbito profesional. «Consiguió muchas cosas y logró que el club diese un paso adelante. Todos los que hemos venido detrás tenemos mucho que agradecerle. Pero yo soy Ponsarnau, no Ponsarnauvic. Soy fiel a mi forma de ser y de llevar el equipo aunque sé que esto puede no ser del todo atractivo para una parte de nuestro público». Y es que, enfatiza, «mi prioridad no es gustar yo, pero sí el juego del equipo».



Relevo institucional

En lo que se refiere a la estructura del club, era obligado preguntar a Jaume Ponsarnau por el relevo institucional que se ha producido. En este sentido, el técnico tuvo palabras de agradecimiento «por su confianza en mí y por el trato» hacía el recientemente jubilado Paco Raga. «Tiene unos valores que me gustan y que él demuestra priorizando a las personas. Se trata de competir de la mejor manera pero a nuestra manera. Encabezó un cambio en el club y siempre estaremos agradecidos», aseguró el preparador catalán, para el que el 'ascenso' de José Puentes, hasta el pasado sábado director de operaciones y relaciones institucionales y ahora ya nuevo director general y consejero delegado del club, será también algo positivo para la entidad.

«Es una persona muy válida, un excelente organizador, capaz de generar ilusiones y hacer un club más grande y potente. Creo que es un paso a que esto no pare, probablemente con nuevas ideas pero en el que el legado de Paco Raga se perpetuará, sobre todo haciendo proyectos con las personas», concluyó Jaume Ponsarnau.

También te puede interesar: Vídeo: Lo mejor de un futuro fichaje del Valencia Basket