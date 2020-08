Salva Díez: "era un proyecto joven y me atrajo la idea de progresar"

La entrega número 11 de ADN Taronja vuelve a los primeros años del club, con un histórico como Salva Díez. El base riojano defendió la camiseta taronja entre 1989 y 1993, y a día de hoy sigue siendo un jugador top en varias categorías. Por ejemplo, es el jugador con más asistencias de nuestra historia en la Liga Endesa con 890, cuarto jugador con más asistencias de nuestra historia, además de ser el segundo jugador con más robos en Liga con 345 solo por detrás del entrevistador Víctor Luengo.

Sobre su llegada en 1989, "fue un fichaje raro, estaba jugando en Tenerife en una eliminatoria, y al acabar el quinto partido, se me acercó una persona del club al salir, justo acabábamos de ganar, y me dijo que estaban interesados en que ficharas por Valencia. Al día siguiente me contactaron, me convenció el proyecto y creo que acerté ne ese cambio, disfrutando durante 4 años".

Sobre su llegada y cómo se veía al club, "desde fuera se veía un club joven, llevaba sólo un año en la ACB, pero sí ves la importancia de la presentación de un proyecto. Siempre son bonitos en un papel, pero hay más cosas. Me convenció la idea de progresar, de querer llegar algo, y los fichajes que se iban haciendo de gente muy importante y ser clave en ese proyecto".

Salva Díez repasó también su carrera anterior y posterior en clubes como el CB Gran Canaria, FC Barcelona o Caja San Fernando, en una carrera longeva de un histórico español.