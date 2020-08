Martin Hermannsson, ya está en Valencia

Martin Hermannsson (1.90m, Reykjavik (Islandia), 16/09/1994, 25 años) ya está en Valencia tras llegar esta misma mañana procedente de Islandia, con escala en Frankfurt, por lo que comenzará el proceso que le debe llevar a convertirse en nuevo jugador del Valencia Basket para las dos próximas temporada más un año opcional.

Recién llegado, realizó sus primeras declaraciones, "el haber hablado con el entrenador es una de las principales razones por las que he venido, hablamos, me mostró lo optimista que era, lo mucho que cree en mí y lo que cree que mi juego puede aportar al Valencia Basket. Tras ver el equipo, tras hablar con él, y también hablando mucho con Sam Van Rossom, creo que este es un entorno que puede ayudarme a crecer mucho como jugador a ser mejor. Sí, tanto los jugadores como los entrenadores van a ayudarme mucho a desarrollar mi carrera, por esto vine".



Sobre las opciones del equipo esta próxima temporada, "creo que puede ser bueno no hablar mucho, no poner demasiada presión sobre nosotros, pero es evidente que el año pasado Valencia Basket ya estuvo en posiciones de PlayOff. Con los jugadores que hemos añadido este año, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos llegar a esa posición de PlayOff y después, que pase lo que sea?".