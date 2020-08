Awa Fam: "quiero llegar a lo máximo en el baloncesto"

Tiene 14 años y está a punto de comenzar su segunda temporada en el Valencia Basket. Pero antes, la pívot taronja Awa Fam está viviendo una gran experiencia en l'Alqueria del Basket donde esta semana participa en una concentración con la selección española sub'15. «Estoy muy contenta, es una oportunidad increíble. El hecho de que me hayan convocado con la selección sub'15 con jugadoras un año mayores que yo, me motiva mucho. Además, el hecho de que la concentración sea aquí, en casa, en l'Alqueria, es una motivación añadida».

Awa, de raíces senegalesas: «mis padres llevan ya en España 30 años», es alicantina y comenzó a jugar al baloncesto en su localidad, Santa Pola: «empecé en el baloncesto animada por mis hermanos a los 8 años, como un juego y cada vez me fue gustando más. El año pasado, jugaba en Santa Pola y gente del Valencia Basket me vio jugar y me propusieron venirme a València con una beca».

Aunque dejar su casa, su familia, su entorno con tan sólo 14 años de edad no fue fácil, Awa no dudó en aceptar la oferta taronja. «Mis padres también me apoyaron, saben que el baloncesto es mi pasión, quieren que tenga un futuro y por eso decidimos que era una gran oportunidad para mí fichar por un club como el valencia Basket donde se está apostando tanto por el baloncesto femenino y con una gran cantera como l'Alqueria».

Awa Fam tiene muy claro que quiere llegar lejos en el mundo del baloncesto: «no me pongo barreras, quiero llegar lo más alto posible, me gustaría jugar algún día en la WNBA o si no, triunfar aquí en mi país y por supuesto, València sería el mejor sitio para hacerlo»..

Awa Fam, además de una gran calidad técnica, posee un físico privilegiado. A sus 14 años mide ya 1,91. «yo tengo aún esperanzas de seguir creciendo por lo menos hasta alcanzar el 1,95. Por mis huesos, los médicos me han dicho que aún creceré». Este año, aunque todavía está en edad cadete, compaginará dos equipos: «voy a jugar en el cadete A pero también ayudaré al júnior B», destaca la jugadora taronja que está acostumbrada a jugar con gente más mayor: «En Santa Pola jugaba en un equipo mixto, yo era infantil y jugaba con cadetes».

Awa espera que pronto pueda volver la competición. «ahora está todo aún parado, está siendo un año muy duro pero esperemos volver pronto a la normalidad». Por lo menos la pandemia del coronavirus no impidió que este año Awa viviese una de las mejores experiencias de su vida deportiva: el triunfo en la Minicopa disputada en Salamanca con formando parte del Infantil A del Valencia Basket. Awa, además, fue una de las jugadoras más destacadas de la competición: «fue brutal, ¡genial!, nos salió un gran torneo y fue muy especial», afirma la jugadora taronja que destaca el buen ambiente que hay en el equipo: «es un gran grupo,este año nos separamos porque varias pasamos ya al cadete pero seguimos muy unidas».

Awa, junto a otras jugadoras del equipo vive en València en un piso bajo la tutela de la entrenadora Laura Lago: «estamos muy a gusto, la convivencia es muy buena», afirma la valenciana que compagina a la perfección baloncesto y estudios: «al ser deportista de élite, tenemos bastante ayuda, el instituto está a 5 minutos del pabellón».

Awa Fam se muestra muy orgullosa de pertenecer al Valencia Basket: «El resto de jugadoras de la selección que está estos días en València alucinan con las instalaciones que tenemos».