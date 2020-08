Nicola Kalinic: "Me gusta la ciudad, me gusta el público... así que veremos"

Con cuentagotas pero sin descanso para cumplir los plazos establecidos y poder estar listos para empezar la pretemporada la próxima semana. El alero serbio Nikola Kalinic fue el tercero de los cuatro refuerzos extranjeros del Valencia Basket en llegar a la ciudad. Lo hizo este jueves casi a medianoche, en un vuelo que aterrizó en el aeropuerto de Manises procedente de París, y ya se encuentra en la capital del Turia, al igual que el base islandés Martin Hermannsson y el escolta esloveno Klemen Prepelic, que llegaron respectivamente el lunes y el martes de esta misma semana.

El alero serbio Nicola Kalinic (2,02 m y 28 años) viene a ocupar una de las dos plazas de alero vacantes tras la marcha de Abalde y Doornekamp. Llegó a las 23:10 horas, anticipándose al también alero y compañero el pasado año en el Fenerbahce, Derrick Williams. Kalinic se proclamó campeón de la Euroliga en 2017, y fue finalista con Serbia en el Mundial de España 2014, en la final que perdió ante Estados Unidos.

Recién llegado, realizó sus primeras declaraciones, "esperamos que con este nuevo equipo podamos tener mucho éxito, creo que se han contratado muy buenos jugadores, creo que tenemos un equipo joven y atlético que quiere competir, que quiere ganar, y espero que podamos pasarlo bien y ganar juntos".



Sobre su adaptación al equipo, "sí, pude hablar con el entrenador, aunque bueno, en el alto nivel nos conocemos ya todos más o menos, no hay muchos secretos, y me ve con un rol similar al de Fenerbahce, quizá corriendo un poco más con un poco más de libertad en ataque, así que ojalá tengamos una gran temporada, tuvimos varios partidos disputados con Valencia el año pasado y puedo decir que me gusta la ciudad, me gusta el público... así que veremos".

El último en llegar será el alero estadounidense Derrick Williams, la gran estrella entre las cinco incorporaciones a las que hay que añadir el joven ala-pívot español Jaime Pradilla, quien también se encuentra ya en València.

El californiano apurará para incorporarse a la plantilla e iniciar los entrenamientos con vistas a una temporada ilusionante tanto en Liga Endesa y Euroliga, con ese objetivo de pelear por el título y los playoffs respectivamente, y tratando de dar un paso adelante sin que se note la marcha este verano de jugadores tan importantes la pasada campaña como Aaron Doornekamp, Alberto Abalde, Jordan Loyd, Maurice Ndour e incluso Brock Motum.