Estos son los nuevos dorsales del Valencia Basket

El Valencia Basket ha anunciado los dorsales que llevarán sus catorce jugadores esta próxima temporada. En una plantilla que ha tenido cinco bajas y a la que han llegado otros tantos fichajes, y que arrancó la pretemporada el pasado miércoles a las órdenes un año más de Jaume Ponsarnau.

Entre los recién llegados, Nikola Kalinic llevará el dorsal 12 esta temporada en el Valencia Basket, mientras que sus compañeros Klemen Prepelic y Derrick Williams lucirán el 3 y el 12, respectivamente.

Los otros dos recién aterrizados, Jaime Pradilla y Martin Hermannsson, jugarán con el 4 y el 24, al tiempo que los nueve integrantes de la plantilla que permanecen de la pasada campaña repetirán dorsal.

Los únicos que no han podido repetir el número que llevaban antes de llegar al Valencia Basket han sido Hermannsson, que no ha podido utilizar el 15, al estar retirado en el club valenciano en honor a Víctor Luengo, y Prepelic, que no ha podido coger el 10 de su anterior club o el 7 que utilizaba en su selección por estar ya ocupados respectivamente por Mike Tobeky (10) y Louis Labeyrie (7).

La lista de dorsales de los catorce integrantes de la plantilla del Valencia Basket para la campaña 2020-2021 es la siguiente:

1.- Quino Colom

2.- Vanja Marinkovic

3.- Klemen Prepelic

4.- Jaime Pradilla

7.- Louis Labeyrie

9.- San van Rossom

10.- Mike Tobey

12.- Nikola Kalinic

14.- Bojan Dublevic

16.- Guillem Vives

19.- Fernando San Emeterio

21.- Derrick Williams

24.- Martin Hermannsson

30.- Joan Sastre