Jaime Pradilla y Raquel Carrera, las apuestas de futuro del Valencia Basket

Son el futuro del Valencia Basket, pero también el presente. El ala-pívot Jaime Pradilla (2.02m, Zaragoza, 03/01/2001, 19 años) y la pívot Raquel Carrera (1.88m, Orense, 31/10/2001, 18 años) fueron presentados este martes como nuevos jugadores del Valencia Basket en un acto que tuvo lugar en la pista central de L'Alqueria del Basket con el patrocinio de B the travel brand.

El interior zaragozano rubricó este verano un contrato para las cuatro próximas temporadas, mientras que la pívot gallega regresa tras pasar cedida en el Kutxabank Araski la primera de las cinco temporadas que firmó con el club taronja en el verano de 2019.

Jaime Pradilla debutó en la Liga Endesa en la temporada 2018-19 con 17 años y aunque disputó la mayor parte de la temporada 2019-20 cedido en el Chocolates Trapa Palencia de la LEB Oro, regresó al Casademont Zaragoza para disputar la Fase Final de la Liga Endesa que se jugó en la Fonteta. En esos cinco encuentros tuvo una actuación destacable con una media de 8 puntos, 3,2 rebotes y 9,4 de valoración, brillando especialmente con 14 puntos, 7 rebotes y 23 de valoración ante el Herbalife Gran Canaria.

Por su parte, Raquel Carrera regresa a Valencia Basket con cuatro temporadas de contrato por delante después de estrenarse con su primera temporada en la máxima categoría del baloncesto español con el Araski con un promedio de 6 puntos, 4,5 rebotes y 8,3 de valoración disputando algo más de 21 minutos de media en un equipo que terminó como el quinto clasificado de la competición nacional. Ese rendimiento hizo que Carrera fuera galardonada por la Liga Femenina Endesa como la jugadora sub23 nacional con mayor proyección de la competición.

El presidente taronja, Vicente Solá, dio la bienvenida tanto a Jaime Pradilla como a Raquel Carrera destacando en primer lugar sus puntos en común, señalando que "llegan a nuestro club dos jóvenes jugadores interiores que ya han demostrado un presente más que interesante y con una proyección increíble que van a defender nuestros colores durante mucho tiempo. Dos jugadores fijos en las categorías inferiores de la selección y claros exponentes del futuro relevo generacional en la pintura de España. Además de apuestas de futuro, los dos son realidades de presente que a buen seguro van a ayudar mucho al equipo desde el primer día".

Sobre Raquel Carrera, Solá ha considerado que "ha aprovechado esa primera experiencia cedida no solo para aclimatarse a la nueva categoría sino para empezar ya a destacar como una de las mejores interiores nacionales. Demostrando en su estreno en la élite que con esa mezcla de potencia y velocidad de ejecución de la que hace gala en la pintura está preparada para seguir afrontando nuevos retos".

Y hablando sobre Jaime Pradilla, el presidente taronja ha destacado que "ha ido quemando etapas durante toda su trayectoria, dominando en categorías inferiores siendo casi siempre el más joven sobre la pista. En su camino ha ido dejando a cada paso muestras de su excelente juego de espaldas, de un instinto especial para el rebote y de un cada vez más mejorado tiro exterior. La pasada temporada, Pradilla regresó al Casademont Zaragoza para disputar la Fase Final de la Liga Endesa del pasado mes de junio y nos deslumbró con su evolución en menos de una temporada. Sin duda se va a poder beneficiar de esta oportunidad para continuar con su crecimiento y seguir desarrollándose como jugador"

Han cerrado el acto los protagonistas sobre la pista, primero con las palabras de Raquel Carrera, que ha querido "darle las gracias al Club por darme la oportunidad de poder seguir formándome aquí cuatro años más y seguir creciendo como jugadora, es un club que apuesta por la gente joven y se demuestra con la cantera, se ve muchísimo el trabajo. Este año tenemos un proyecto muy ambicioso que vamos a disfrutar muchísimo tanto nosotras como los aficionados".

Ha puesto el colofón Jaime Pradilla, dejando claro que "no me gusta compararme con nadie, cada uno tiene su forma de ser. Vengo a trabajar a ayudar al equipo al Club a crecer, seguir haciéndolo tanto ellos como yo y poder llegar a lo más alto. No me fijo en lo que ha pasado antes sino en el trabajo que voy a desarrollar yo".



Renovación de acuerdo con B the travel band

Boris Daroz, director de tienda, grupos y operaciones especiales de B the travel brand, ha sido el representante de la empresa patrocinadora del evento de este martes y ha comenzado el turno de intervenciones para señalar que "B the travel brand es una marca viajera especializada en el deporte, y lo que queremos reivindicar en esta excepcionalidad es que es cuando más unidos debemos estar. Así que queremos reivindicar nuestra vinculación con el deporte y sus valores y estamos muy orgullosos de ser patrocinadores de Valencia Basket, un club comprometido que demuestra que es parte activa del deporte en España. Tenemos como objetivo ayudar a clubes y a deportistas a cumplir sus sueños, sueños que estamos seguros que hoy están cumpliendo nuestros dos protagonistas"

El presidente Vicente Solá ha abierto su discurso celebrando esa ampliación por dos temporadas más del acuerdo de B the travel brand como agencia de viajes oficial de Valencia Basket y ha destacado que "la que va a comenzar será la octava temporada consecutiva en la que B the travel brand se ocupe de que llevemos el nombre de nuestro Club por España y por Europa de una forma rápida, eficiente y segura. Algo fundamental en estos momentos que estamos viviendo. Con esta nueva vinculación, nuestra relación profesional y de amistad con ellos se prolonga como mínimo hasta 2022"

Para escenificar ese acuerdo, el presidente Solá le ha hecho entrega a Boris Daroz de una camiseta oficial con el nombre de esta empresa y la leyenda "2013-2022" en referencia a la duración del satisfactorio compromiso entre las dos partes.