El alero serbio Nikola Kalinic viene a por más títulos y así lo demostró con una enorme ambición en su presentación como nuevo jugador del Valencia Basket. El balcánico aseguró que si ha fichado por el conjunto taronja es por tratar de sumar nuevos títulos a su palmarés, en el que brilla la Euroliga de 2017.

"Estoy convencido que vamos a dar el máximo y ojalá eso nos permita ganar algún título. Por eso es por lo que he venido a Valencia, y ojalá podamos tener ese recuerdo. He visto muchas fotos de títulos en La Fonteta y me gustaría tener mi propia foto también en el pabellón". Más claro imposible.

El serbio es una de las dos grandes figuras que han llegado este verano al conjunto taronja desde el Fenerbahce turco (la otra es el estadounidense Derrick Williams), y después de los primeros entrenamientos, admite que "estamos entrenando bastante bien, y trabajando duro" con el objetivo de poder luchar por grandes metas.

En concreto, apuntó hacia la Final Four de la Euroliga, aunque primero habrá que clasificarse para el playoff. "Tengo grandes esperanzas de que sea una temporada genial. Solo podemos prometer que vamos a trabajar muy duro. Tendremos opciones si el grupo tiene salud, es importante llegar con la plantilla entera, y yo llego lo mejor posible. La ilusión es llegar a la Final Four, pero primero hay que meterse en los playoffs y para eso hay que ganar muchos partidos. Es duro, pero he venido a eso, a tratar de llegar a pelear por títulos, no solo en Euroliga, también en la liga. Vengo con mucha ambición.".

Kalinic deja atrás cinco años consecutivos en el Fenerbahce, campeón de la Euroliga 2017 en la que fue el máximo anotador de la final. Compartió acto de presentación con Celeste Trahan-Davis, en la unidad de Alto Rendimiento Deportivo del Hospital IMED Valencia, proveedor oficial de salud del club, que estuvo representado por su gerente Pedro Tomás.

El presidente del Valencia Basket, Vicente Solá, ejerció de anfitrión en un acto al que no faltaron José Puentes, nuevo director general y consejero delegado del club desde esta temporada, y Víctor Luengo, recién estrenado su nuevo cargo de Relaciones Institucionales y con los Primeros Equipos.

Vicente Solá destacó la experiencia de Kalinic en la Euroliga y en sus equipos más allá de las estadísticas. "Su polivalencia en los dos lados de la pista le permite ayudar en muchos aspectos. Su capacidad atlética y su conocimiento del juego le hacen capaz de defender a un espectro muy amplio y diferente de jugadores de manera eficaz y la energía que transmite en la pista ayuda a sus equipos a salir de los momentos delicados".