Derrick Williams: "He venido aquí para ganar"

La pista central de L'Alqueria del Basket fue el lugar escogido para la presentación de uno de los fichajes estrella del Valencia Basket en la presente temporada. Se trata del ala-pívot norteamericano Derrick Williams, que llega al club dispuesto a "ganar" pues "he venido aquí para ganar. Si el equipo gana todos estaremos contentos".

El exjugador del Fenerbahçe, eso sí, quiso agradecer antes que nada el "recibimiento y el trato recibido". "Estoy muy emocionado de estar aquí. Prometo trabajar duro, jugar duro... saltar a la pista con pasión y energía. Si todos juegan lo mismo, con esa pasión, será una buena temporada para todos. He jugado en la NBA, tengo también experiencia en China y en Europa pero quería estar aquí para ayudar a dar un salto adelante y llegar al máximo nivel", destacó Williams.

Y es que a su juicio "a todos los otros niveles este es un club puntero y por eso quería venir aquí, quiero formar parte de este proyecto". "Estoy muy a gusto desde que llegué, deseando estar sano para volver a entrenar y demostrar lo que puedo hacer en el momento de que este disponible".

En este sentido, confeso que espera "estar listo lo antes posible, en siete o diez días". "Ha sido algo más complicado de lo que esperaba. Estuve trabajando con esas molestias al inico de la pretemporada y luego se complicó. Decidimos parar y tratarme, voy bastante bien. Estoy trabajando mucho, trabajo extra fuera del día a día porque mi ilusión es volver lo antes posible", explicó. "Si estamos todos sanos será más fácil conseguir cosas. Creo que en una semana estaré bien", insistió, aunque "otra cosa es estar en forma para jugar la baloncesto. Eso igual me llevará un poco más, pero espero estar listo para iniciar la competición".

Una competición en la que, además de hablar de la Euroliga, quiso destacar el potencial de la Liga Endesa. "Creo que es la mejor liga doméstica de Europa y esa es una de las razones principales por las que vine aquí. Es una competición top dentro de Europa. Sé que será difícil pero espero ganar todos los partidos. Tengo ganas de jugar partidos complicados todos los días, enfrentarme a grandes equipos. Todos los equipos son muy buenos, Real Madrid, Barcelona, Unicaja, Zaragoza....todos. Me ilusiona que cada partido que juguemos será difícil", señaló el nuevo jugador del Valencia Basket.

Williams, que tuvo que seguir desde la banda el primer partido de pretemporada en Salou ante el Joventut, aseguró que para ser el primer encuentro "el equipo estuvo bien y me gusto que el balón se movía, no paraba de circular y eso a veces cuesta. Aquí no ha costado tanto. Se ha hecho mucho hincapie durante la pretemporada en esto por parte del técnico. Estoy muy satisfecho que esa comunicación se viera en el partido aunque un poco triste por no poder ayudar, pero espero estar pronto".

Por último, y pregunta por sus primeras sensaciones en Valencia y también su actividad en las redes sociales a este respecto, señaló que "la ciudad es increíble.Todo el mundo en el club está siendo muy cariñoso conmigo. Es cierto, soy muy activo en redes sociales, me gusta que vean los aficionados lo que hago y esto creo que me puede ayudar porque los aficionados también me pueden recomendar cosas. Estoy encantado aunque estoy aquí para jugar al baloncesto".

Durante la presentación, Derrick Williams estuvo acompañado por Vicente Solá, presidente de la entidad taronja, y Jorge Bauset en representación de Pamesa Cerámica. "Queremos darle la bienvenida a Derrick Williams, creemos que es uno de los fichajes del año en la Euroliga. Seguro será un gran jugador para nuestro equipo y un gran refuerzo para seguir ganando títulos como estos años atrás de la mano de Paco Raga como Consejero Delegado, señaló Bauset, que espera "que su incorporación sea un éxito para todos".

Vicente Solá, por su parte, indicó que "volvemos a esta pista central de L'Alqueria del Basket para darle la bienvenida a un jugador de altísimo nivel. Afronta su tercera experiencia en la Euroliga, donde siempre ha rendido a un gran nivel".

"La pasada temporada fue uno de los jugadores más destacados en el Fenerbahçe. Conoce bien la Euroliga y eso garantiza buen rendimiento cada temporada. Su polivalencia en las posiciones interiores nos resultará muy útil en la presente temporada, además de su potencia física", destacó Solá, que también quiso desearle una "pronta recuperación" y darle la bienvenida. "Esperamos que nos ayudes a seguir dando pasos en esta ilusionante temporada para todos", concluyó el dirigente valenciano.



Apoyo de Pamesa Cerámica

El acto de presentación de Derrick Williams contó con el apoyo y patrocinio de Pamesa Cerámica. "Es un orgullo seguir dando pasos de la mano de Pamesa", señaló Vicente Solá, para el que "la unión entre Pamesa y nuestro club dura 34 años y significa que Pamesa es el patrocinador más longevo de la ACB. No podemos imaginar a nuestro club sin Pamesa Cerámica a nuestro lado".

Seguidamente Jorge Bauset recogió una camiseta conmemorativa del patrocinio al Valencia Basket desde 1986. "Es un honor continuar tantos años con el Valencia Basket. Estamos muy orgullosos de este vinculo y esperamos que dure muchos años más", señaló Bauset.