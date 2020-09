Lorena Segura: "¿Por qué no mirar arriba y marcarse objetivos altos?"

De ser la primera jugadora incluida en el Mur del Somnis a ser una realidad en el primer equipo de Liga Femenina Endesa. Lorena Segura es el resultado del trabajo bien hecho en L'Alqueria del Basket. Y está disfrutando de un gran momento.

"Me siento muy afortunada. Cuando me lo dijeron no me lo creía. Estoy muy agradecida por la oportunidad que me da el Valencia Basket, espero poder aprovecharla y demostrar que la merezco" decía sobre su llegada al equipo.

En L'Alqueria es un ejemplo, y no es ajena a ello. "Lo noto un poco y me gusta mucho porque tengo hermanas pequeñas en el Club y muchas veces me dicen que su entrenador les ha dicho que se fijen en mí, en cómo tiro y tal, y eso me hace sentirme orgullosa. Ojalá pronto haya muchas más jugadoras en las que se puedan ver reflejadas, a mí me hace sentirme muy orgullosa".

Las sensaciones no podían ser más positivas en esta pretemporada. "Estoy súper cómoda, la verdad es que creo que hemos hecho un grupo muy bueno y nos estamos entendiendo muy bien. Todavía es el principio pero tenemos muy buenas sensaciones, estoy muy cómoda con todas las del equipo, me están facilitando mucho mi primer año aquí, estoy muy contenta"..

Lorena Segura es ambiciosa, y ve al equipo preparado para dar un paso más. "Aún es pronto y no se sabe, pero tenemos objetivos altos. Trabajando todos los días con los pies en el suelo, pero por qué no mirar arriba y marcarse objetivos altos".

De momento, el 12 y 13 de septiembre tendrán la oportunidad de ganar el que sería el primer título de la historia del equipo femenino del club, con la Supercopa Femenina Endesa.