Alonso Faure, rumbo a la NCAA pero con un ojo en el Valencia Basket

L'Alqueria del Basket no sólo es un lugar desde el que se pretende nutrir de jugadores y jugadoras los primeros equipos del Valencia Basket, también es un importante generador de oportunidades a otros niveles deportivos y académicos. Un ejemplo es el programa de L'Alqueria Academy, pero no es la única fórmula, sobre todo cuando hablamos de jugadores en etapa junior y que van a iniciar estudios superiores. Es el caso por ejemplo de Alejandro Ruiz, que la próxima temporada jugará en los Dalhousie Tigers de la U SPORTS con una beca en la Universidad de Dalhousie en Halifax, Nueva Escocia (Canadá), o más aún de Alonso Faure.

El pívot alicantino también cruzará el Atlántico el próximo mes de octubre para jugar en la prestigiosa NCAA con la universidad de Loyola Maryland. «Es una decisión que me costó bastante tomar, es un gran paso dejar Valencia para irme a EEUU. Voy a tener que dejar mi país, mi familia, mis amigos, todo para empezar una nueva vida», explicó. «La tomé porque me interesa mucho estudiar y en EEUU hay muchas facilidades para poder jugar al máximo nivel al baloncesto y sacarse una carrera universitaria al mismo tiempo. Algo que en España es bastante complicado. Ese fue uno de los factores más importantes que me hicieron tomar esta decisión», continuó durante una entrevista a Superdeporte.

Fueron varias las universidades que se interesaron por él, aunque «Loyola fue la que más interés puso y más veces me llamaron». Esa fue una de las razones por las que eligió este centro, al margen de tener allí como compañeros a jugadores españoles como Santi Aldama o Golden Dike. «He estado en contacto con ellos y me han hablado muy bien de la universidad. Al haber dos españoles allí, en el equipo, es un factor que también ha decantado mi decisión hacía Loyola. Para la adaptación será importante. Me ayudarán mucho a integrarme en el equipo y con todo», subrayó el hasta ahora jugador del Valencia Basket.

Históricamente, la NCAA ha sido el paso previo al draft de la NBA. Sin embargo, eso no es algo que obsesione a Faure. «No pienso en eso especialmente, lo que pienso es en formarme como jugador, estudiar, sacarme la carrera en inglés y luego ya veremos. Si puedo volver a España y jugar aquí en València estaría muy bien, si se da la opción de presentarme al draft de la NBA muy bien también, pero ahora mismo no pienso en eso», subrayó pues, a su juicio, lo mejor de todo es aprovechar «la opción de salir fuera, de irse a estudiar a otro país y aprender otro idioma».

No obstante, insiste en que «volver sería una muy buena opción para continuar jugando aquí. Estaría bien ir a EEUU, estar cuatro años, estudiar, y luego poder jugar en València como profesional». Una dinámica que conoce perfectamente pues «el año pasado estuve haciendo la pretemporada con el equipo ACB y fue una gran experiencia estar con jugadores de este nivel. Me ayudó mucho para crecer, y en eso tuvo mucho que ver la ayuda que recibí de todos los jugadores del primer equipo».

Estos días, y aunque pueda participar puntualmente en la dinámica del primer equipo, está trabajando con el EBA antes de irse ya en octubre para EEUU. «El Valencia Basket me ofreció hacer la pretemporada aquí hasta que pueda irme a EEUU porque ahora mismo está un poco en el aire la fecha en la que pueda viajar. Es un gran detalle por parte del club –que mantendrá sus derechos en España– ofrecerme hacer la pretemporada hasta que sea posible mi salida», aclaró un jugador que llegó hace dos años procedente del Lucentum. «Fue un gran cambio llegar al Valencia Basket. Creo que fue una buena decisión, han sido dos años muy buenos en los que he crecido mucho tanto como jugador como persona. Me llevo buenísimas experiencias y muy buenos amigos», concluyó Alonso Faure.

