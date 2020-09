"He cumplido mi sueño desde que vi jugar a mi tío en el Valencia Basket"

"Hola a todos. ¿Qué pasa tío?" Tales fueron las primeras palabras del base islandés Martin Hermannsson en el acto de presentación del último de los cinco refuerzos del Valencia Basket, y que se atrevió con unas palabras en castellano, señal de su buena integración en el grupo en las cuatro semanas que lleva de pretemporada. "En unas semanas hablaré perfecto español", añadió el joven director de juego, de 26 años, que aseguró haber cumplido "el sueño de niño" cuando vio a su tío jugar en el Valencia Basket en La Fonteta en 2005. Se refiere a Jon Stefansson, exjugador del conjunto taronja en dos etapas, en 2005 y 2015.

"Tenía esa ilusión. Jugué la final de la Eurocup contra el Valencia hace dos años y si no puedes vencer es mejor unirte a él para alcanzar el éxito", recordó. "Llego a un gran equipo, del que me ha gustado todo, el club y las facilidades que nos dan y que nos permiten centrarnos", añadió antes de pasar a destacar "unas instalaciones que son de las mejores de Europa sin ninguna duda", en referencia a L'Alqueria del Basket, y una plantilla "plagada de campeones". "Tenemos campeones de la Euroliga, de la ACB, de la liga alemana... La gente sabe lo que es ganar y eso me hace ser optimista de cara al futuro. Ojalá podamos seguir construyendo sobre lo que hemos hecho estas semanas".

Cuatro semanas en las que el equipo ha podido disputar tres amistosos hasta la fecha con muy buenas sensaciones, y en las que destaca el papel que ha ejercido el base Sam Van Rossom en su integración entre la nueva plantilla: "Hemos mostrado en estos partidos que podemos jugar muy bien. Me llevará un poco de tiempo conocer a los compañeros y lo que quiere el entrenador para mi puesto de base porque muchos llevan aquí mucho tiempo. Pero en este sentido, Van Rossom me esta ayudando mucho, puede ser un modelo para mí".

Vicente Solá, presidente del Valencia Basket, presentó al jugador en un acto en L'Alqueria del Basket en el que también fue presentada la alero Rebecca Allen, internacional australiana que viene a reforzar al equipo de Rubén Burgos. Solá recordó que Hermannsson puede jugar tanto de base como de escolta, y que "cumple su deseo de emular a su tío Jon Stefansson con la camiseta taronja" y que "solo ha necesitado una temporada en la élite europea para demostrar que puede hacer jugar a u equipo, defender ante los mejores jugadores rivales y anotar cuando hace falta", y le deseó suerte en esta nueva temporada.

En el mismo acto se anunció igualmente la renovación del acuerdo de patrocinio con Caixa Popular, que cumplirá así su sexta temporada vinculada al Valencia Basket.