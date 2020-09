«Queremos dar un paso más y ganar nuestro primer título»

La alero María Pina (València, 1987) afronta su tercer curso como taronja dejando atrás la grave lesión en su rodilla izquierda que sufrió el pasado 26 de diciembre, en la jornada 13 de la Liga Endesa, que abandonó en camilla. Ahora, tras ver la calidad de las recién llegadas, considera que el Valencia Basket está listo para pelear por títulos, empezando por la Supercopa este mismo fin de semana.

¿Qué pretemporada tan diferente a todas, no?

Es una pretemporada extraña, apenas hemos tenido un amistoso, tuvimos suerte en julio de ese 'workout' con algunas jugadoras y avanzar en los entrenamientos. Ha sido una pretemporada corta, que venimos de una larga ausencia de competición y de ritmo, pero se ha hecho todo de manera correcta, todas han ido encajándose, la última ha sido Rebecca Allen, y dentro de lo que cabe hemos hecho un buen trabajo en la pretemporada.

Con la plantilla ampliamente renovada, ¿cómo se han acoplado las nuevas y cómo has visto los refuerzos?

Genial, porque creo que el club ha fichado a jugadoras que nos van muy bien a nuestro estilo, con mucho ritmo, muy agresivas en defensa y con mucho talento individual. Porque al final nosotras ocupamos bien los espacios, pero cada una tiene un buen talento individual. Con mucha predisposición, quieren entender, preguntar, mejorar, y hemos conectado todas superbien.

En su caso viene de una lesión de larga duración en la rodilla, tercer año en el equipo, ¿sabe si va a mantener el mismo rol para el técnico Rubén Burgos?

El rol me lo dará un poco el equipo. Está claro que vengo de atrás en cuanto a físico y que ahora hay jugadoras con mucho mas nivel de baloncesto que yo. Juega a mi favor que conozco muy bien a Rubén, la figura esa del 4 tirador que teníamos el año pasado con Jana queda un poco más abierta, y creo que puedo estar ahí en la amenaza de tiro. Y mi experiencia en la liga, me conozco todos los clubes y las jugadoras. Yo lo tengo claro, asumo que el club va a ir creciendo y que las jugadoras como yo vamos a ir cambiando de rol, obvio a menos, pero voy a estar preparada para lo que Rubén necesite en el momento que sea.

Y además al ser una de las tres valencianas de la plantilla, ¿eso no le da un plus de motivación?

Aunque no fuera mi ciudad, me considero una jugadora muy implicada, me importa mucho los propósitos que hace el club, que se cumplan, que la gente esté contenta, soy una tía exigente, que sé donde estar, y eso creo que me va de serie.

¿En lo personal y en lo colectivo el objetivo es dar un pasito adelante más?

En lo colectivo tenemos que ser más determinantes. El año pasado había algunos partidos con dudas, equipos que venían y creían que podían ganar, ahí tenemos que ser más determinantes. Y a nivel personal pues como creo que voy a incorporarme más tarde, creo que las carencias que tenga, al ser yo polivalente, jugando al 3-4 abierto, ahí estará mi punto fuerte, mi versatilidad en defensa, poder hacer cambio entre todas. Todavía me queda bastante para llegar ahí.

Este fin de semana llega el primer torneo oficial, la Supercopa y empiezan contra el equipo anfitrión, el Lointek Gernika, su último equipo antes de llegar al Valencia Basket.

Lo de Gernika es amor odio porque nos ha tocado muchas eliminatorias en Copa del Reina y en los playoffs. Sabemos que presiona mucho en defensa, muchísimo talento individual, una plantilla nueva con jugadoras importantes nuevas, lo estamos preparando lo mejor que podemos sabiendo que juegan a mucho ritmo, muy dinámico, y conociendo a su entrenador seguro que ha preparado cosas en defensa para ganar . Vamos con la máxima ilusión, seriedad y mucha responsabilidad porque a nivel colectivo queremos dar un paso más como club e ir a por el título.

El Gernika es quizá el más asequible, dada la otra eliminatoria entre Perfumerías Avenida y SparCity Girona€ ¿A cuál preferiría para una hipotética final?

Nosotras no valoramos eso. Por clasificación como está más abajo que Girona y Avenida, puedes pensarlo, pero da igual porque hemos perdido partidos contra ellas, siempre ha sido un partido durísimo y no esperamos otra cosa que una eliminatoria muy competitiva. El rival en la final me da igual, el que sea, plantaremos cara.

¿Da más presión estar ante el primer título que puede conquistar el Valencia Basket femenino?

No creo. Las jugadoras que estamos del año pasado y las que vienen todas saben lo que es ganar un título, lo que significa luchar por él, y todas han venido a ganar títulos. Sería absurdo que nos asustara un poco, Vamos a demostrar quiénes somos, ser fieles a nuestra manera de jugar y que esa sea una consecuencia luego, la de ganar el título.

¿En qué se puede mejorar para elevar el nivel en la Eurocup y en la Liga Femenina Endesa?

Creo que tenemos que ser más contundentes en los partidos en dar la cara, somos Valencia Basket, sin medias tintas, intentar ganar todos los partidos y todo lo que podamos.

¿Ha imgainado alguna vez poder finalizar su carrera con la camiseta del Valencia Basket?

Es un deseo que tengo. No tengo contrato el año que viene. Espero que sí, pero entiendo la evolución del club como ha sido este año, y si no sigo me sacaré el pase y estaré ahí animando a tope. Es todo, el club, los fans, como son los partidos, la manera de jugar. Tanto de espectador como de jugadora es increíble poder vivir estas sensaciones, es genial.

¿Tienen más respeto a los rivales o a la situación sanitaria con esta pandemia?

Tenemos más respeto a los rivales porque han venido jugadoras que no han jugado en la liga española y que van a ser importantes. Ser conscientes que la liga española se ha reforzado, es una liga fuerte y hay equipos muy muy difíciles de ganar, pero tenemos que dar un paso adelante en carácter y actitud para que tenga que ser muy difícil que alguien nos pueda ganar.

Y que se puedan celebrar todas las competiciones con regularidad y sin parones a pesar de los rebrotes...

Crucemos los dedos. Lo más importante es que estemos todas y todos sanos y a partir de ahí jugar lo más regular posible y con pocos incidentes.