Quino Colom: "Pocas cosas me sorprenden ya"

Si hay algún jugador en el Valencia Basket que parte de inicio en una situación comprometida y en inferioridad de oportunidades respecto al resto de la plantilla ese es Quino Colom. El base andorrano sabe desde que concluyó la pasada campaña que el técnico, Jaume Ponsarnau, no cuenta con él y que su papel en el equipo va a ser «residual» como advirtió incluso públicamente el propio entrenador. Pese a ello, y las críticas que también ha recibido por parte de un sector de la afición y que ha sido muy visible en las redes sociales, decidió seguir vistiendo de taronja a la espera de poder revertir la situación con su trabajo diario.

«Es mi temporada número quince de profesional. Pocas cosas me sorprenden ya. Intento centrarme en lo mío, no en las redes sociales. No tienes que contentar a todos, al final tienes que estar orgulloso de tu trabajo. Las opiniones dan vida al deporte. Si no sería muy aburrido. Estoy tranquilo y centrado en lo que yo puedo aportar al Valencia Basket», explicó Colom a apenas unos días de que arranque la temporada en la Liga Endesa.

Una temporada que en su caso se presenta ciertamente complicada pero en la que su objetivo es «seguir creciendo». «Los grandes jugadores nunca dejan de crecer. Aún me quedan unos años para seguir disfrutando de este deporte como jugador, y quiero acabar contento. Es algo que me planteo siempre, estar al cien por cien». No obstante, reconoce que en el equipo la situación en el puesto de base «es extraña». «Cuanto más arriba subes, más competencia hay. Vas aprendiendo con el tiempo», señala, a lo que añade que se está «encontrando bien, más que en todos mis años de carrera. Estoy centrado en lo mío, y contento».

Y es que una cosa es su situación a nivel individual, y otra el colectivo. Ahí las «sensaciones son positivas, hay buenos jugadores aunque falta unirlo todo al principio y coger una buena dinámica. No como el año pasado. Esas son las claves. El camino luego es más fácil, crees más, es todo mucho más sencillo», destacó el jugador del Valencia Basket, para el que la llegada de Derrick Williams va a dar muchas más posibilidades de lucirse a los bases. «Vuela en el pick&roll, es rápido y, aunque ha estado unos días de baja, sin duda saldrá en todos los titulares de prensa. Nos va a ayudar muchísimo, además de facilitar mucho la función al pasador. Veremos buenas jugadas con él», subrayó.

Una buena oportunidad para verlo en acción, dependiendo de como vaya esa lesión, es el torneo de la Euroliga que se disputa mel martes y el miércoles en La Fonteta. «Es una buena prueba para todos nosotros, para ver donde podemos estar. Es cierto que la temporada es otra historia, pero viene bien empezar ante equipos potentes», concluyó Colom.

