Klemen Prepelic: "Ni Tobey ni Labeyrie me han querido dar su número"

Acabó la pasada temporada como el máximo anotador de la Liga Endesa y, sin duda, es uno de los grandes fichajes del Valencia Basket este verano. Aunque unas molestias en la cadera le han apartado de la dinámica de grupo en los últimos días, se espera que pueda participar en el estreno liguero de este domingo en Vitoria. Hablamos con Klemen Prepelic, que tras casi un mes en la ciudad asegura que «todo es perfecto, el club y la organización está al más alto nivel posible y nos ayuda en cada momento y cada entreno. También el equipo. Estamos muy concentrados en el trabajo que hacemos. Estamos en un buen camino. Ahí están los primeros resultados, pero hay que trabajar e intentar mejorar cada día».

«Sabía antes que esta era una muy buena organización, todos hablan muy bien del club. Es un club que crece cada año, y está entre los mejores diez equipos en Europa en este momento seguro», insistió el esloveno sobre su nuevo destino Un lugar que supone «una nueva oportunidad para mí. Sé, y es normal que no vaya a tener el rol que tenía en el Joventut, pero eso es lo de menos. Este es un deporte colectivo donde se juega en equipo, no individual, y lo más importante es ganar partidos, disfrutar con mis compañeros y ser feliz en la vida. Si no eres feliz es difícil jugar».

Hablando, precisamente, de su nuevo rol en el Valencia Basket señaló, entre risas, que «ese es un tema entre el entrenador, el equipo y yo». «Pasa seguro por esa polivalencia en ataque, crear desde el pick&rol, tirar, intentar hacer una ventaja en ataque. En defensa poner el máximo nivel para ayudar al equipo en todo momento. Hay que aceptar el rol que tienes, ponerse en grupo e intentar ganar el máximo de partidos posible», matizó durante una larga charla con Superdeporte.

Es por ello que la competencia con hombres como Vanja Marinkovic, especialmente acertado y resolutivo durante la pretemporada, no le preocupa en exceso. «Tenemos una plantilla muy larga con mucha calidad. Podemos poner el balón en el poste bajo con Dubi, jugar con nuestros bases al pick&rol, salida de bloqueo con Sastre y Marinkovic..., hay muchas y variadas opciones. Pero como siempre digo, la clave es la defensa. Lo más importante es defender y meter canastas lo más fáciles posibles. En la pretemporada hemos logrado muchos puntos en contraataque, y a los rivales les ha costado anotar. Esto es clave para ser un buen equipo», destacó.

A pesar de ser uno de los nuevos en el vestuario, sus compañeros ya se han encargado de explicarle cuál es la filosofía del club y, sobre todo, los objetivos esta temporada. «El reto número uno es mantenerse en el top 8 en la Euroliga para mantener la plaza el próximo año, y a mitad de temporada de la Liga Endesa meterse entre los ocho primeros para entrar en Copa del Rey. Buscaremos siempre obtener la mejor posición posible para, al final de fase regular, afrontar con garantías los playoffs», indicó Prepelic, que prefiere no mojarse demasiado cuando le preguntan por objetivos mayores como la Final Four. «Eso queda aún muy lejos. Primero hay que ir partido a partido, y si entras

en top 8, que es nuestro reto, después todo es posible».

Aunque no conocía mucho València con anterioridad, «sólo de cuando jugaba», está más que dispuesto a echar raíces aquí pues es «una de las mejores plazas en toda Europa para jugar al baloncesto». Por eso no tuvo dudas en firmar dos temporadas más otra opcional. «Mi mujer, mi agente y el club intentamos tener una vinculación más larga. Dos más uno creo que es una relación perfecta. Y como todo el mundo sabe València tiene muchísimas facetas de la vida, el club es buenísimo y creo que es una buena oportunidad. Vamos a intentar quedarnos un tiempo aquí», vaticinó el escolta taronja, que eso sí no podrá disponer de ninguno de sus dorsales favoritos –el 7 y el 10–. «Ninguno me lo ha querido dar, ni Tobey ni Labeyrie", comentó entre risas. "Pero no tiene importancia. Hay que entrenar y conseguir nuestros objetivos", añadió el balcánico, que esta campaña lucirá el 3 en su camiseta.

Bien ha sido el dorsal, el cambio de club o de vestuario, pero lo cierto es que durante la pretemporada se ha visto a un Prepelic mucho menos conflictivo y más calmado sobre la pista que en su último año con la Penya. Algo, cuanto menos, esperanzador. «Seguro que voy a estar más tranquilo. El del Joventut fue un año difícil para mí porque no sabía lo que iba a pasar con la opción que tenía sobre mí el Real Madrid. No lo supe hasta finales de mayo. Se cambió tres veces la decisión y cuando al final me lo dijeron ya estuve más tranquilo. Por eso durante la Fase Final estuve mucho más tranquilo, al igual que todo el verano», explicó. Algo en lo que tuvo mucho que ver también su fichaje por el Valencia Basket. «Fiché muy rápido con el Valencia Basket, no tuve ningún problema. Llegamos a un acuerdo en menos de dos días. Estoy agradecido por esta oportunidad, y ahora tengo también la obligación de colocar al club lo más alto posible», sentenció.

En cuanto a la forma de jugar y las sensaciones mostradas por el equipo, Prepelic advirtió que «tenemos cinco jugadores nuevos, uno de ellos muy joven que va a ayudar seguro. Pero hay cuatro muy importantes y aún hay que entrar en el grupo y en el sistema. Tenemos que conocernos para intentar mejorar cada día, y eso no va a venir con el primer partido. Pero poco a poco, semana tras semana, mes a mes, vamos a estar arriba. Y ojalá sea ya después de año nuevo, cuando viene la Copa del Rey y los playoffs de la Euroliga. Son los momentos más importantes de la temporada y hay que llegar a tope a esas fechas».

Un ejemplo es la trayectoria del equipo el curso pasado, donde tras un arranque con muchas dudas logró enderezar el rumbo una vez las piezas comenzaron a encajar en el puzzle. «Es algo normal, todo el mundo tiene su camino.. Ojalá que el nuestro sea positivo desde el principio. Es cierto que cada partido hay que ganar y tienes esa presión, pero si pierdes alguno no es algo grave, es parte del deporte. Pero hay que estar feliz, pensar en positivo y ver qué pasa», apuntó el jugador del Valencia Basket,consciente de que el primer envite oficial este domingo es ya en la pista del actual campeón de liga.

«Empezar contra el Baskonia, el campeón de liga, motiva más. Siempre es una motivación muy grande jugar contra el Baskonia, es un equipo histórico, ahora campeón, y con una buena plantilla seguro. Pienso que somos mejores que ellos, pero siempre es difícil jugar fuera de casa. Por eso vamos a intentar jugar el mejor baloncesto posible y ganar el primer partido», aseguró Prepelic, al que aunque le encantaría conseguir títulos con su nuevo equipo lo que realmente le ha enamorado es el proyecto.

«Es todo. El proyecto del nuevo pabellón es también muy bueno, va a ser uno de los mejores de Europa o incluso a nivel mundial. Hay que conseguir, como digo, mantener esa licencia de Euroliga y ganar algún título si es posible», señaló Prepelic, que espera ante todo que ante la pandemia del Covid-19 «no haya parones» durante la temporada. «Es muy importante estar en el ritmo y mantener la rutina cada semana. Pero con este virus ninguno sabe lo que va a pasar», concluyó el escolta esloveno.

También te puede interesar: El Valencia Basket exhibe poderío en Europa