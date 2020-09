El regreso de Vanja Marinkovic tendrá que esperar

El aplazamiento del partido entre el Valencia Basket y el Morabanc Andorra le da más margen de recuperación, pero aún así, Vanja Marinkovic no podrá jugar seguro los próximos partidos al no haber superado aún la lumbalgia aguda que ya le impidió disputar los dos partidos del We're Back Preseason Tour que se jugaron la semana pasada en La Fonteta.

El propio Jaume Ponsarnau lo confirmó así en la rueda de prensa de este martes en las instalaciones de Ford Montalt para conmemorar los 25 años de colaboración entre el concesionario y el club. "No está bien aún, ha tenido mejoras en los últimos días, pero no para pensar que pueda estar disponible para el próximo partido ni para el siguiente, dependiendo de cuando se juegue".

Respecto al aplazamiento del partido ante el Andorra, Ponsarnau explicó cómo recibieron la noticia. "Será la primera experiencia. Hoy por ejemplo hemos tenido que cambiar los planes durante el entrenamiento. Mañana entrenaremos como si jugásemos al día siguiente y si no es así pensando que será el otro. Tenemos que intentar adaptarnos a una situación anómala, diferente pero que no será probablemente muy anómala durante la temporada", señaló en una rueda de prensa.

El técnico analizó el hecho de tener más tiempo para preparar algunos partidos por este tipo de situaciones que supondrá que tendrán menos para preparar los siguientes.

"El máximo de tiempo debe ser para crecer nosotros. En un equipo que va a tener muy pocos entrenamientos tener más debe ser un regalo no sólo para pensar en el rival sino para crecer".

Respecto al Andorra, dijo que es "un buen equipo con una buena sensación competitiva" y remarcó que "en la primera jornada estuvieron bien, apabullantes a nivel físico".

"Es el campeón de la liga catalana, jugando la final contra el Barça y ganándola. Es uno de los equipos que ha dado un paso adelante. No creamos que está en un nivel de forma inferior al Baskonia", señaló el técnico en referencia a la derrota que sufrieron el domingo en la primera jornada de la Liga.

Del equipo de Ibon Navarro, destacó que "defiende agresivo y que tiene una filosofía que tendremos que saber atacar".

"Es un equipo que juega con mucho ritmo, muy rápido. Creo que es candidato a ser el equipo con mejor contraataque de la Liga Endesa y esto va a exigirnos hacer el mejor trabajo posible a nivel de energía y de esfuerzo", comentó.