Dubljevic y Ponsarnau destacan la defensa ante el Morabanc Andorra

El Valencia Basket sumó este viernes su primera victoria de la temporada ante el Morabanc Andorra en un partido en el que se corrigieron errores del estreno en Vitoria y en el que los taronja brillaron sobre todo por su gran defensa, especialmente en el primer y en el último y decisivo cuarto.

En ello coinciden tanto Bojan Dubljevic como Jaume Ponsarnau, capitán y entrenador del Valencia Basket respectivamente, mientras el entrenador rival, Ibón Navarro



Bojan Dubljevic

Es muy importante este partido y esta victoria, jugamos bien, sobre todo en defensa, vamos a seguir trabajando, en dos días hay otro partido importante y muy duro y necesitamos ganarlo también.

Jaume Ponsarnau

Hemos sabido vivir un partido muy duro, nos podían entrar dudas y miedos por venir de una derrota, pero la sensación es buena porque a pesar de la exigencia mental del partido por mérito del Andorra, hemos sabido vivir muchos momentos. El partido ha hecho la goma y cuando se metían, volvíamos a meter solidez. En ataque no somos consistentes pese a tener talento, pero nos salimos del rigor y nos afecta en los entendimientos, pero estoy muy satisfecho del trabajo defensivo.



Ibón Navarro

Los tres primeros cuartos hemos competido muy bien, con un gran control del rebote que nos ha permitido tener un ritmo de juego bueno. En el primer cuarto podíamos haber estado un poco mejor en detalles y habría llevado a otro discurso el partido, pero en el último cuartio, con dos triples han ganado confianza, no se han sentido presionados y han jugado más tranquilos, han pasado el balón muy bien, han enconttrado tiros abiertos y canastas fáciles. Han hecho muy buen trabajo. El porcentaje de acierto en tiros de dos ha sido clave. Con la semana que hemos tenido y muchos jugadores con pocos entrenamientos y lesiones, no ha sido fácil. Pensábamos que podíamos ganar, peor no ha podido ser.