Rafa Martínez: "El Valencia Basket tiene opciones de ganarlo todo"

Es una leyenda del Valencia Basket y toda una institución en Manresa. Un club al que ha regresado este verano y que le permitirá poner punto y final a su carrera deportiva profesional en el mismo lugar en el que la inició. Hablamos de Rafa Martínez, que vestido nuevamente con la elástica de los del Nou Congost vivirá este domingo uno de sus encuentros más especiales. No en vano, se enfrentan los dos grandes clubes de su vida y a los que siempre llevará en el corazón.

"Siempre es muy especial jugar contra el Valencia Basket. Es una pena que vaya a ser sin público, pero es la época que nos ha tocado vivir. Son dos clubes en los que he crecido como jugador y como persona, y a los que les debo mucho", reconoció en una emotiva charla con SUPER. Un encuentro que siempre recordará pese a que "por suerte he podido jugar muy buenos partidos tanto con el Valencia Basket como con el Manresa". "Me hubiera gustado que estuvieran mis hijos en el campo, pero no va a poder ser. No es un partido más porque no lo es, pero sin la gente es también diferente. Aún así hay que intentar disfrutar lo máximo porque de momento tengo este partido, luego ya veremos", explicó el de Santpedor.

Y es que, aunque son ya muchos meses, la situación generada con la pandemia del COVID-19 "es algo a lo que no nos terminamos de acostumbrar, pero es lo que nos toca vivir y hay que tirar para adelante. Debemos jugar la competición y mantener esa ilusión de que en poco tiempo el público podrá volver a los pabellones ya que los partidos son mucho más especiales cuando están los aficionados".

Y este, aún con esas circunstancias tan excepcionales, lo va a ser. Enfrente tendrá a 'su' Valencia Basket, un club que "tiene un proyecto superilusionante, han hecho un superequipo. Se ha dado un paso adelante en cuanto a plantilla y tiene opciones de ganarlo todo. Aquí lo vemos como un Barça o un Real Madrid. Han hecho un equipo para competir por lo máximo y llegar lejos en la Liga Endesa y en la Euroliga".

En este sentido, tras el triunfo ante el Andorra quiso restar también importancia a la derrotaanterior de los de Ponsarnau en Vitoria ya que "no es muy importante en un inicio de temporada, los jugadores tienen que adaptarse y aunque la pretemporada fue muy buena tampoco es del todo fiable, pese a que da confianza. El Baskonia también es un muy buen equipo y estuvo a un gran nivel. En cuanto se consiga la adaptación seguro que van a hacer un gran baloncesto".

En cuanto a sus situación personal, reconoce que la retirada estuvo muy cerca este verano ya que todo "iba a depender un poco de las sensaciones y el feeling que tuviese en la Fase Final de València ya que con anterioridad viví semanas difíciles con la rodilla. No acababa de dar con la tecla tras la operación, pero parece que al final hemos dado", explica con una sonrisa. Y es que, además, "sabía muy bien donde quería ir si seguía. Me encontré muy bien tras el parón y eso hizo que me decidiese por continuar otro año. La ilusión de volver a jugar en casa me pudo".

Respecto a esos problemas en la rodilla operada cuando vestía de taronja y que casi acaban con sus ganas de seguir jugando explicó que "no es lo mismo cuando tienes problemas físicos con 29 o 30 años, que ahí piensas en alargar más tu carrera, que cuando es más adelante. Las sensaciones son diferentes. Pero tampoco quiero mirar más allá, no me pongo límites. Voy a darlo todo cada día y luego veremos".

Por lo pronto, en el estreno liguero con victoria (84-88) ante el Movistar Estudiantes se fue hasta los 16 puntos, 2 asistencias y 18 de valoración en apenas 15 minutos sobre la pista. Bien es cierto que el pasado jueves en la derrota ante el Obradoiro por 76-80 sus prestaciones disminuyeron notablemente hasta los 4 puntos, 1 rebote y 2 de valoración. "Empecé bien, luego no tanto, pero a veces las metes y otras no metes ni una. Lo importante es tener la cabeza tranquila y ayudar porque esto es un deporte de equipo y unas veces estará uno bien y otras otro. Lo importante es sumar todos", destacó el escolta catalán, que no oculta que los objetivos del BAXI Manresa y el Valencia Basket son a día de hoy completamente diferentes.

"Todo el mundo sabe y tiene claro que para Manresa se trata siempre es luchar por salvar la categoría pero haciendo un equipo que sea lo más competitivo posible y con un ADN propio. Luego, cuando ya estemos cerca de ese objetivo, veremos en que punto estamos", concluyó el que fuera jugador taronja durante once temporadas.

