Marie Gülich ya está lista para jugar con el Valencia Basket

Marie Gülich (pívot, 1.95, 26 años) ha superado este lunes la pertinente revisión médica en L'Alqueria del Basket y cierra así su fichaje por el Valencia Basket para la próxima temporada. La alemana llegó este domingo a Valencia y se encuentra en un buen estado de forma después de haber participado en la WNBA con Los Ángeles Sparks, por lo que está lista para incorporarse al resto del equipo.

La jugadora ha sido internacional en todas las categorías de formación con Alemania y actualmente es pieza importante de su selección absoluta. Se desarrolló como jugadora en la Universidad de Oregón, en la que promedió 17.5 puntos y 9.1 rebotes en su último año. Drafteada en primera ronda para la WNBA en el puesto 12, acumula tres participaciones en la competición con Phoenix Mercury primero, Atlanta Dream después y este verano con Los Ángeles Sparks. La pasada temporada formó parte de la plantilla de Arka Gydnia, disputando tanto la liga polaca como la Euroliga, en la que promedió 9.3 puntos por partido y 6.7 rebotes para 13.5 de valoración.

Marie Gülich habla por primera vez como jugadora del Valencia Basket: "Estoy muy emocionada. Ayer cuando llegué quedé con Bec (Allen) porque jugamos juntas en Polonia, así que me enseñó un poco la ciudad. Estoy muy contenta por estar aquí por fin. Estoy preparada para la temporada y estar con el equipo".

La alemana llega a Valencia después de haber jugado en la WNBA con Los Ángeles Sparks y cuenta su experiencia en la burbuja en un momento en el que la lucha contra el racismo está muy activa en EEUU y su equipo lo vivió con mucha intensidad desde dentro: "Ha sido muy diferente. Estar en la burbuja, con todos los problemas de justicia social. Desde la burbuja tratando de luchar por sus derechos creo que fue un reto emocional y mental algunas veces. Pero también me sentí bien estando con ellas en ese momento. Fue una buena experiencia".

Para ella la WNBA ha sido como la preparación previa al inicio de la liga que no ha tenido con el Valencia Basket: "He tenido como una pretemporada de tres meses. Estoy preparada, creo que estoy en buena forma. Pude tener un par de días libres antes de venir aquí, para recargar pilas mentalmente y procesar todo por lo que he pasado para llegar aquí y estar fresca".

Gülich ha estado muy atenta desde la distancia a la marcha que llevaba el equipo: "Estaba en contacto con Rebecca y hablamos sobre los partidos, me iba diciendo los resultados y lo mucho que está disfrutando, pero no he podido ver ningún partido entre los viajes y la diferencia horaria. Era difícil, aunque me habría gustado poder verlos".

Respecto a sus expectativas, "creo que tenemos un equipo muy bueno. Ahora tenemos que crecer y permanecer juntas, incluso en los momentos más difíciles. En todas las temporadas se tienen altibajos y espero que podamos crecer manteniéndonos unidas en esos momentos. Obviamente ganar partidos es el objetivo, pero también pasárnoslo bien, hacer un buen trabajo y trabajar duro".

La pívot explica lo que piensa que va a aportar al equipo: "Mi experiencia de jugar en diferentes países y en general como jugadora interior. Puedo abrir el campo y tirar, al mismo tiempo que tener una buena presencia dentro de la zona y mucha movilidad. Puedo traer mucha versatilidad como jugadora interior. Al final quiero aportar mucha positividad y buen ambiente en el equipo".

