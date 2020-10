Ponsarnau: "Tenemos mucho que mejorar"

Jaume Ponsarnau se mostró contento con el resultado del partido ante el Villeurbanne en el que el Valencia Basket debuta con victoria en la Euroliga pero insatisfecho con el juego de su equipo en algunas fases del encuentro: «Este partido ha servido para demostrar que hemos de mejorar mucho, lo más importante y positivo es la victoria pero tenemos que seguir mejorando. Ea un encuentro que nos tiene que servir para aprender». Pese a que no ofreció su mejor versión, el Valencia BC empieza con buen pie la competición: «Es muy importante empezar ganando, tenemos que comprender que esta competición es muy larga y hay que dar un paso adelante». En este sentido, Ponsarnau destacó que a su equipo le faltó fluidez en ataque: «No hemos jugado bien en ataque y en defensa nos ha faltado consistencia».

El técnico taronja resaltó la dureza del encuentro de ayer en el que el Valencia BC jugó ante 400 aficionados: «Ha sido un partido my duro contra un rival que es muy duro, que defiende y ataca duro». También reconoció las dificultades que tuvo el Valencia Basket para atacar la defensa francesa: «Han apostado por una defensa de cambios para romper nuestra dinámica de juego desde le principo. Cuando hemos tenido paciencia para elaborar ataques, hemos estando bien, pero cuando no, hemos tenido dificultades y hemos tenido que buscar canastas en situaciones que nos son habituales para nosotros. Hemos tenido que tirar de individualidades cuando esa no es nuestra filosofía».

Por su parte, el técnico del ASVEL, Parker, destacó que «podía haber ganado cualquiera, ha sido un cara o cruz en el último segundo».

Derrick Wiliams, que ayer fue uno de los mejores jugadores del encuentro, autor de quince puntos en su debut con Valencia Basket en la Euroliga, reconoció que no fue un partido brillante para su equipo pero destacó el valor del triunfo: «Lo importante era ganar, comenzar bien la competición. Cada partido es un nuevo,desafío para nosotros». Williams ve todavía mucho margen de mejorar: «tenemos que retocar cosas, mejorar, pero lo importante es que cuando llegue el momento clave de la temporada, estemos en el mejor momento».