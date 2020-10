Josep Puerto: "Siempre me he sentido respaldado por el club"

Ante la importante lesión de Joan Sastre la respuesta del Valencia Basket, una vez analizadas todas las opciones, ha sido recuperar a Josep Puerto. El joven canterano, que iba a jugar como vinculado toda la temporada en el TAU Castelló de LEB Oro, tiene ahora ante sí mucha responsabilidad pero también una gran oportunidad.

«Siempre me he sentido respaldado por el club y entreno todos los días para tener oportunidades así. Por otra parte es una responsabilidad, pero también hay un trabajo duro detrás», confesó a SUPER el de Almussafes tras concluir su primera sesión en La Fonteta a las órdenes de Jaume Ponsarnau.

«Ha ido todo bastante bien, estoy intentando adaptarme deprisa. Conozco a la mayoría de jugadores y de esta manera es más fácil. Conocer a la gente, también a los entrenadores, y eso está claro que ayuda», indicó Puerto, muy acostumbrado a todo lo que le rodeaba pues ha «tenido la suerte de poder trabajar bastante tiempo aquí».

Eso sí, reconoció que la dinámica respecto a Castelló cambia ya que «el Valencia Basket juega un mínimo de dos partidos semanales, mientras que en la LEB es sólo uno. Varía la carga del trabajo, como es lógico, pero al final es baloncesto». En este sentido, explicó que no sabe cuánto tiempo estará en el equipo ya que «el club no me ha dicho nada. Por ahora estoy aquí ayudando y no sé el futuro cuál será. Pienso sólo en hoy, el mañana ya veremos».

Lo que sí es un hecho es que, aunque no haya jugado todavía ningún partido oficial esta temporada, llega en un buen momento de forma y de juego por lo que se ha podido ver durante la preparación en el equipo de Toni Ten. «En Castelló estaba muy bien, después del confinamiento no he parado de entrenar, he aprovechado al máximo y al final ese trabajo estaba dando resultados. También conocía el club, estaba con mucha confianza y muy suelto», admitió.

Algo que espera poder prolongar de nuevo con la elástica taronja. «Al ser un jugador joven creo que lo primero que puedo aportar es energía, intensidad, rebote, defensa y desde esa base lo que venga bienvenido sea», subrayó.

Su intención, además, es poder hacerlo desde ya pues, reconoce, no le va a generar un gran conflicto tener que cambiar el chip de un día para otro. «Al final, aunque estaba en el TAU seguía siendo jugador del Valencia Basket. Soy joven pero ya tengo experiencia. Como cuando estuve en Oviedo, que no salió bien por mi lesión en la espalda, o cuando me he ido con las selecciones. Estoy acostumbrado a cambiar de escenario cada dos por tres y ahora se trata sólo de conocer a los nuevos al máximo y entender el juego que quiere Jaume Ponsarnau. He de centrarme en esto», destacó Puerto, que «simplemente quiero ayudar al equipo y hacer lo que el entrenador me pida. Si todo eso ayuda a ganar yo estaré feliz por mi parte».



Producto de L'Alqueria del Basket

Incluido en el Mur dels Somnis de L'Alqueria del Basket desde que abrió la instalación, Josep Puerto llegó al club hace ocho años en categoría infantil procedente del CB Marcelina Benifaió. Ha pasado por todas las etapas de formación en L'Alqueria del Basket, debutando con el primer equipo en un partido de la Eurocup de la temporada 2015/16 –desde entonces ha participado en un total de 21 encuentros con el primer equipo–. Es, sin duda, un espejo en el que mirarse para muchos niños de la cantera.

«Obviamente se fijarán más en mí pero también se pueden fijar en otros jugadores. Me acuerdo cuando era pequeño y venía a La Fonteta, esa etapa la viví con mucha alegría y espero poder transmitir con el equipo lo mismo a los niños de L'Alqueria», señaló Puerto. Internacional con España sub'16, sub'18 y sub'20 destaca que «al final representó los valores que el club me ha dado. Llevamos 'Cultura del Esfuerzo' en la camiseta y hay que hacer honor a ese lema desde la humildad».

También te puede interesar: La falta de puntería pasa factura al juego del Valencia Basket