Suspendidos los partidos del Zenit ante Baskonia y Valencia Basket

La Euroliga ha anunciado este lunes por la noche que los dos encuentros que el Zenit San Petersburgo de esta semana en España, este martes ante Baskonia y este jueves frente al Valencia Basket en La Fonteta no se jugarán debido al brote de coronavirus que comunicó el conjunto ruso y que le ha dejado con solo seis jugadores del primer equipo para viajar.

Los rusos habían pedido un aplazamiento al no poder contar con los ocho efectivos, el mínimo para disputar un encuentro. Pero al no viajar, la Euroliga ha iniciado un procedimiento que será evaluado por el Juez Disciplinario según la normativa sobre el COVID-19 para esta temporada, y que puede acabar dando por perdidos los encuentros por 20-0 a aquellos equipos que no puedan jugar un partido por este motivo. Otro equipo con problemas es el Khimki, que tiene cinco positivos en su plantilla, y el jueves debería jugar también ante Baskonia.

La disputa del encuentro correspondiente a la tercera jornada de la Euroliga de este martes entre el TD Systems Baskonia y el Zenit San Petersburgo ya estaba en el aire debido a los 13 positivos, entre jugadores y cuerpo técnico, incluidos el entrenador Xavi Pascual y su ayudante Iñigo Zorzano. Este lunes en su página web anunció a través de su director general, Alexander Tserkovny, que podría "intentar jugar con un mínimo de jugadores" e incluso juveniles, pero puso en duda esa posibilidad porque tal vez no pueda reunir a los 8 necesarios.



La normativa da por perdido el encuentro 20-0

La competición continental señala en sus protocolos y en su normativa relacionada con la COVID-19 que si un equipo no puede reunir a ocho jugadores para disputar un partido, el resultado del mismo será de 0-20 en su contra.

"Cada uno de nuestro equipo es mucho más importante y querido para nosotros que cualquier resultado", explicó el directivo de la escuadra rusa.

Se da la circunstancia de que el Baskonia tiene previsto jugar el viernes ante el Khimki, en un duelo correspondiente a la cuarta jornada, pero los moscovitas cuentan con cinco casos positivos en su plantilla, todos ellos jugadores.

También el Valencia Basket juega este martes contra el Barça, que ha anunciado un positivo sin revelar el nombre, pero que sí que ha viajado a la capital del Túria para jugar este martes en La Fonteta.