Cristina Ouviña entra en el cinco ideal de la jornada

Primer mes de competición en la LF Endesa donde las jugadoras nacionales parecen haberle cogido a la perfección el pulso a una temporada en la que su peso está siendo determinante para sus respectivos equipos. Y si no bastaría con echar un vistazo a lo acontecido en la tarde del domingo en Tenerife donde la base Cristina Ouviña (Valencia Basket) firmó el mejor encuentro tras su regreso a la competición, una actuación clave en la victoria de su equipo y fundamental para poder ejercer como la mejor base del fin de semana.



Aunque no fue el suyo el único nombre "made in Spain" que destacó en un fin de semana en el que Belén Arrojo (Lointek Gernika) campó a sus anchas por el perímetro de Maloste para firmar su primer doble-doble de la temporada (10+10) asegurando así el triunfo del conjunto vasco. Dos talentos nacionales que, sin embargo, no pudieron arrebatar a la escolta Lashann Higgs (Emb. Pajariel Bembibre) su condición de MVP tras su visita a Zaragoza donde la felicidad no pudo ser completa para la exterior del conjunto berciano.



Ya en posiciones interiores, el excelso talento mostrado durante las primeras jornadas tanto por la valenciana Vega Gimeno (Durán M. Ensino) como por Kai James (Spar Gran Canaria) tuvo su premio a modo de nominación individual para completar el mejor quinteto de la semana. Eso sí, en esta ocasión, sin el doble premio que hubiera supuesto para sus equipos la conquista de sendos triunfos con los que coger oxígeno en la tabla.





Quinteto ideal de la Jornada 4:

Quinteto ideal de la Jornada 4:

Cristina Ouviña ( Valencia Basket ) 23 val: 25 puntos (5/6 TL y 4/7 T3), 1 rebote, 1 asistencia, 5 recuperaciones y 3 faltas recibidas.Lashann Higgs (Emb. Pajariel Bembibre) 30 val: 28 puntos (4/4 TL y 11/21 TC), 12 rebotes, 2 recuperaciones y 4 faltas recibidas.Belén Arrojo (Lointek Gernika) 24 val: 10 puntos (4/6 TC), 10 rebotes, 4 recuperaciones y 4 faltas recibidas.Vega Gimeno (Durán Maquinaria Ensino) 22 val: 19 puntos (2/3 TL y 7/11 TC), 6 rebotes, 2 asistencias y 2 faltas recibidas.Kai James (Spar Gran Canaria) 25 val: 19 puntos (3/5 TL y 8/12 TC), 13 rebotes, 2 asistencias, 2 recuperaciones y 3 faltas recibidas.