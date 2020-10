Ponsarnau "Nosotros nos hemos equivocado y los árbitros, también"

Tras el partido ante el Barça, Jaume Ponarnau felició a su rival deportivamente: "Felicitaciones al FC Barcelona porque han hecho un gran partido, han jugado de forma muy inteligente".



Sobre el juego de su equipo, el técnico taronja valoró: "Nosotros hemos hecho un buen partido excepto en el tercer cuarto donde la defensa del Barça se ha impuesto y eso nos ha castigado. Con algo más de acierto hubierámos tenido más opciones, lo hemos intentado pero no hemos podido".



Para Ponsarnau, la clave del 'bajón' de su equipo en el tercer cuarto fue: "Lo que ha pasado en el tercer cuarto es que hemos empezado bien pero hemos fallado tiros que nos han condicionando mentalmente. Hemos movido a la gente buscando más eficacia per no ha sido así, nos hemos encontrado con su mejor defensa. Defensivamente y conceptualmente estaban haciéndonos daño. Hemos luchado hasta el final".



Sobre la mayor consistencia del bloque demostrada por el Barça. Ponsarnau la justifica así: "el Barça ha construido un equipo con pocos fichajes, ha empezadomás pronto la pretemporada, con muchas competiciones previas, sin lesiones importantes... nosotros empeamos más tarde la pretemporada y hemos tenido que hacer un gran esfuerzo por adaptar a muchos jugadores nuevos y encima, algunos, lesinados. Eso nos ha condicionado la construcción del equipo pero estoy seguro de que llegará esa consistencia porque tenemos calidad y mentalidad para lograrlo".



Sobre la adaptación de los fichajes, Ponsarnau evaluó: "En cuanto a la adaptación, vamos bien, el jugador con más handicap es Derrick Williams porque está cogiendo aún la filosofía de juego, ha tenido una lesión larga, es un jugador que juega mucho desde el instinto. No podemos ir más rápido porque tenemos acumulación de partidos. Martin Hermannsson está siendo irregular en su juego, viene de una filosofía distinta pero está poniendo ganas y mentalidad. Klemen Prepelic conoce bien la Liga ACB pero con un tirador tenemos que jugar muy bien para él y no lo estamos haciendo. Nikola Kalinic es el que se ha adaptadomás rápido".



Sobre las polémicas decisiones arbitrales en los últimos compases de partido, Ponsarnau comentó: "Todos cometemos erroe, nosotros sólo hemos tenido un 30% de acierto en el tiro de tres y los árbitros también se han equivocado"



Sobre la complicada situación que está generando la cancelación de partidos por el coronavirus, Ponsarnau comentó: "La situación es complicada para la competición y también en lo deportivo, a ver si luchamos muy fuerte y muy duro contra la probabilidades, tenemos que tomar todas las precauciones necesarias para entre todos, intentar que los máximos partidos se puedan llevar a cabo".